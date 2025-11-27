Головна ціль досягнута? Чи дійсно Путін готовий закінчити війну в Україні

Україна може зупинити військову машину Кремля, каже Портников

Є лише кілька умов, за яких очільник Росії Володимир Путін буде готовий до завершення війни в Україні. Але наразі він не досяг своєї головної мети — знищення України як держави.

Що треба знати:

Путін не зупиниться, поки Україна не перестане існувати

Головний союзник Росії у цій війні — час

Україна та світ можуть зупинити Москву та Путіна

Про це на каналі "Орестократія" розповів Віталій Портников, відомий український журналіст і публіцист. За його словами, розмови про завершення війни саме з боку Путіна зараз недоречні та неправдиві.

Адже наразі Кремль не досяг своєї головної мети у цій агресії, тому очікувати, що військова машина Москви раптом зупиниться не слід. На це вказує багато факторів і один з них заяви російського філософа Олександра Дугіна. Він казав, що в Росії вже готують відповідні департаменти для того, щоб займатися русифікацією українців, готуються підручники, люди. Тобто робота над знищенням України не зупиняється.

Портніков наголошує, що тут справа не тільки в введені російської мови офіційною державною мовою в Україні. Адже підручники можна надрукувати російською і в Києві, але Кремлю важливий і їх зміст. Все має бути узгоджено з Москвою.

"Мета Путіна — ліквідації української державності. Він впевнений, що його союзником є час. Путін заспокоїться тільки тоді, коли російські війська будуть контролювати простір від Ужгорода до Харкова", — каже публіцист.

За словами, до цього моменту очікувати завершення війни саме з боку Путіна не слід. Однак Україна та світ можуть зупинити військову машину Кремля, для цього треба, щоб економічний, демографічний потенціал Росії був вичерпаний.

