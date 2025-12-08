Епоха миру в Європі закінчилась: Кулеба сказав, коли Путін почне нове вторгнення

Колишній глава МЗС України пояснив парадокс, який прискорює континентальну війну

Мирні часи у Європі закінчилися. Все більше політиків у ЕС усвідомлює наближення континентальної війни. Вторгнення росіян має початися раніше ніж Європа зміцнішає.

Що треба знати:

Епоха миру в Європі закінчилась, вважає ексглава МЗС України Дмитро Кулеба

Мета Кремля — продемонструвати брехливість обіцянок безпеки в НАТО

Російський напад має відбутись до того, як Європа стане міцною

Про це в етері "5 каналу" розповів ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Епоха миру у Європі закінчилась

За словами Кулеби, він з весни 2024 року говорив, що епоха миру в Європі закінчилася. Все іде до того, що в книжках з історії дипломатії називається континентальною війною.

"Коли я почав говорити про це у січні, лютому, березні цього року у Франції, в Америці, в Німеччині, більшість людей закочували очі", – сказав ексміністр.

Тепер про те, що буде війна, починають вголос говорити такі люди як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Кулеба вважає, що це дуже добре, бо вони нарешті доносять до людей, що треба готуватись витрачати гроші через війну.

Навіщо Росії нападати на Європу

Мета буде полягати в тому, вважає дипломат, щоб продемонструвати європейцям, що обіцянка безпеки в НАТО, обіцянка процвітання і єдності в Європі – це брехня.

"Отже ж в чому логіка. Йому (Володимиру Путіну – ред.) не треба буде захопити якусь балтійську країну, чи частину Польщі, чи пробити коридор в Калінінградську область", – пояснив Кулеба.

За його переконанням, очільнику Кремля потрібно всього лише, щоб 24 години після початку бойових дій НАТО не змогло ухвалити рішення, що треба робити, а Європейський Союз загрузнув в дискусіях.

"Все розсиплеться після 24 годин зволікань. Все, він досягнув", – наголосив ексміністр.

Коли буде наступ

Колишній очільник зовнішньополітичного відомства впевнений, що дату початку війни прорахувати дуже просто. Сенс у тому, щоб напасти на противника, коли він слабкий. Тобто Путін не повинен дати можливості своєму ворогу стати достатньо міцним, щоб ускладнити напад.

"Тому, коли європейці оголошують програму переозброєння, зміцнення оборони Європи, парадокс в тому, що чим швидше вони рухатимуться до цієї мети, тим більше вони наближають російський напад, бо російський напад має відбутись до того, як вони стануть міцними", – пояснив Кулеба.

Водночас країни Європи не можуть не пришвидшувати рух до цієї мети, бо тоді вони залишаються слабкими, чим теж провокують напад. Парадоксально, але це є фактом, переконаний дипломат.

Раніше голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що перемога Росії над Україною підставить Європу під удар агресора. Тому бойовий досвід України має бути затребуваний у НАТО і її вступ до Альянсу має відбутися якнайшвидше.