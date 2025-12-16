"Залужний відмовився давати покази у суді": Червінський про участь ексголовкома у його справі

Розвідник вказує на неналежні та маніпулятивні дії слідства у його справі

Справа проти українського розвідника Романа Червінського, якого звинувачують у перевищенні повноважень при спробі вкрасти російський літак, за його словами, має багато "білих плям", маніпулятивних дій слідства, а також дивні свідчення високопосадовців.

Про це в етері "Радіо Свобода" розповів сам Роман Червінський, український розвідник і полковник СБУ.

Що треба знати:

Невдала операція спецслужб закінчилася ракетним ударом

Полковника Червінського спочатку звинуватили у державній зраді

Керівники СБУ та ЗСУ заперечили, що санкціонували операцію

Невдала операція українських спецслужб полягала в тому, щоби виманити з Росії пілота разом з літаком. За задумом, літак мав сісти на аеродромі Канатові Кіровоградської області. Але замість літака з пілотом прилетіли російські ракети, в результаті чого загинула одна людина, щонайменше 15 отримали поранення.

За словами Червінського, в обвинуваченні та підозрі було вказано, що він – російський агент. У справі йшлося, що розвідник спеціально зібрав людей на аеродромі та повідомив росіянам про це телефоном. Таким чином провадження розслідувалось за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада), але Червінський стверджує, що жодних доказів цього немає.

Участь Баканова

Як каже полковник, ця спецоперація була спланована і погоджена "на горі", в тому числі керівництвом СБУ, яку тоді очолював Іван Баканов, та керівництвом ЗСУ, а головнокомандувачем тоді був Валерій Залужний.

Червинський стверджує, що у справі допитали Баканова, який заявив, що операції не було і він нібито скасував її через ризики. Проте, каже розвідник, до того кілька співробітників СБУ дали свої свідчення про те, що ця операція була санкціонована і вони брали в ній участь до самого кінця.

За словами Червінського, після заяви Баканова всі співробітники СБУ, окрім одного, змінили свої покази. Оперативний співробітник продовжував стверджувати, що була затверджена операція, в якій він санкціоновано брав участь.

Також Червінський сказав, що має лист СБУ, яким свідка відрядили для участі в операції, та лист за підписом Залужного до Баканова з проханням відрядити співробітника "для участі у спільних заходах щодо відсічі збройної агресії".

Участь Залужного

Ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного у справі не допитали, каже Червінський, хоча, з його слів, співробітник СБУ під присягою підтвердив, що отримував у Залужного санкцію на проведення операції. Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ написав у листі, "що він не пам'ятає такої операції, що цього не було".

Розвідник каже, що слідство дало Залужному недостовірну інформацію. Йому написали, що Червінський під час проведення операції з заволодіння літаком повідомив росіянам про зосередження техніки на аеродромі Канатова, внаслідок чого його обстріляли. В тому ж листі Залужного запитали: "Ви санкціонували таку операцію чи ні?"

Також полковник СБУ звертає увагу на те, що ексголовнокомандувач ЗСУ нібито відмовився давати покази у суді під присягою, попри вимоги самого обвинуваченого. "Ми викликали його в суд декілька разів, але він не з'явився", – каже Червінський, пояснивши, що якщо сторона захисту хоче викликати когось у суд, вона ж має забезпечувати явку свідка.

Нагадаємо, Червінський, якого тепер звинувачують у перевищенні повноважень при спробі вкрасти російський літак, у липні 2024 року вийшов на волю під заставу 9 мільйонів гривень. За нього висловили готовність поручитися 27 нардепів та ще 51 особа. Засідання тривало 7 годин.