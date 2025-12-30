"Не хочет сделать фальстарт": собирается ли Залужный возвращаться в Украину

От принятия окончательного решения бывшего главнокомандующего может сдерживать собственная команда

NV сообщили о возможном увольнении Валерия Залужного с должности посла Украины в Великобритании. Позже эту информацию опровергли в его команде.

"Телеграф" узнал у источника из окружения экс-главкома о его планах, а также пообщался с политологами.

Составит ли Залужный конкуренцию на выборах

По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сам Валерий Залужный колеблется в своих решениях. О возможных кадровых изменениях в посольстве в Лондоне эксперт впервые услышал еще 4 декабря от людей, которые достаточно хорошо осведомлены в этом вопросе.

"Это было как раз во время его визита в Украину. И разные источники подтверждали, что он размышляет над тем, чтобы остаться. Мне рассказывали, что он не хочет возвращаться в Лондон. Тогда, возможно, были и встречи с Зеленским, и разговоры о других должностях для Залужного", — говорит он.

Владимир Фесенко

Политолог утверждает, что такие колебания экс-главкома можно связать с активным обсуждением "мирного плана" и появлением ощущения возможности проведения президентских выборов.

Я думаю, что Залужный для себя решение уже принял, хотя и не говорит об этом официально. Он будет баллотироваться на президентских выборах. Другое дело — он сомневается, когда делать первый шаг. Либо сейчас, либо тогда, когда уже будет известно, что выборы точно состоятся — и именно второй вариант был бы для него правильным Владимир Фесенко

С таким мнением не соглашается источник, близкий непосредственно к самому Залужному, который в комментарии "Телеграфу" сообщил, что никаких подобных планов у Валерия Федоровича нет — он не планирует покидать должность, а в Киев собирался приехать после Нового года не в поисках помещения для избирательного штаба, а по личным обстоятельствам.

Откуда растут ноги у инсайдов

Владимир Фесенко предполагает, что внутри команды Залужного существуют разногласия и разные мнения относительно его дальнейших шагов. В частности, часть людей убеждает его, что должность посла нужно оставлять уже сейчас и начинать активную публичную деятельность, поскольку рейтинги Валерия Федоровича проседают.

"Если посмотреть на рейтинги Залужного год–полтора назад, то тогда он выигрывал у Зеленского и в первом туре, и с огромным преимуществом во втором туре. Сейчас в первом туре, пусть и с небольшим перевесом, но Зеленский опережает", — констатирует Фесенко.

Кто мог бы победить на президентских выборах в Украине / SOCIS

Кроме того, он считает, что произошло определенное охлаждение отношения к возможному кандидату на пост главы государства, хотя он по-прежнему остается главным фаворитом президентских выборов.

Уже нет такой безоговорочной поддержки, нет той мифологии, которая работала на Залужного в первые два года вторжения. И именно поэтому часть его команды считает, что лучше вернуться в Украину и включиться во внутренние политические процессы. А другая часть команды считает, что это еще рано Владимир Фесенко

Таким образом Фесенко и объясняет появление утечек: Залужный действительно мог рассматривать и обсуждать вариант возвращения в Киев, из-за чего информация могла стать публичной. А опровержения, в свою очередь, объясняются проще — стало понятно, что завершения войны не будет, поэтому "Валерий Федорович не хочет делать фальш-старт".

Какие политические перспективы "железного генерала"

Кандидат исторических наук Егор Брайлян в комментарии "Телеграфу" напоминает, что на данный момент достоверных социологических опросов нет, а если такие и появятся во время выборов, то, вероятно, будут ангажированными.

"Я думаю, что у Залужного шансы есть, но к Валерию Федоровичу существует разное отношение. Как раз выборы покажут другого Залужного на самом деле. Мы воспринимаем его как главнокомандующего, как военного, как боевого генерала, как, знаете, народного героя Украины. Но как политик он может оказаться совсем другим человеком", — считает эксперт.

Именно поэтому он убежден, что украинскому обществу не стоит "лепить идола" из Залужного, поскольку идеальных людей не существует, а вполне актуальные проблемы, которые наблюдаются в ВСУ и сейчас — бюрократия, коррупция и многое другое, — были и во времена командования Валерия Федоровича и остаются при Сырском.

Мы должны воспринимать Залужного просто как одного из кандидатов. Мы не знаем, кто еще будет кандидатом, потому что возвращение внутренней политики будет означать открытое использование каких-то пиар-технологий, которые, к сожалению, будут скорее раскалывать, чем объединять украинское общество Егор Брайлян

Егор Брайлян / Facebook-страница

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в зависимости от того, насколько активно будет продвигаться переговорный процесс между сторонами треугольника Украина — США — Россия и будут ли подготовлены документы, необходимые для заключения мирных соглашений, остановка войны по нынешней линии фронта и так называемая "демилитаризация" части Донбасса могут состояться уже в феврале 2026 года, а президентские выборы — в мае.