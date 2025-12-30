Збирається приїхати в Україну? Що у планах Залужного на 2026 рік

Популярність Валерія Залужного породжує багато чуток

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не планує залишати свою посаду в Лондоні. Він також не розглядає оренду приміщення у Києві під можливий виборчий штаб. Дипломат має намір відвідати Україну вже після новорічних свят.

Про це "Телеграфу" повідомило проінформоване джерело. Інформація про підготовку відставки Залужного, ймовірно, є вкидом.

Що потрібно знати:

Залужний не збирається йти у відставку з посади посла України у Великій Британії

Дипломат не шукає офіс під виборчий штаб у Києві

Ексголовком планує візит до України після Нового року

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який зараз очолює посольство нашої країни у Великій Британії, не планує залишати дипломатичну ниву чи туманний Альбіон, попри чутки.

Однак, за словами інформованого співрозмовника "Телеграфа", приїзд колишнього головкому до Києва готується після Нового року. Можливо, саме цей факт і породив пересуди. Насправді це може бути звичайний приватний візит на батьківщину для зустрічі з рідними.

На початку грудня Залужний відвідував Київ, де сфотографувався біля прикрашеної ялинки та підписав знімок "Дома найкраще". Тоді цей простий вчинок багато українців також сприйняли як натяк на його остаточне повернення до країни.

Валерій Залужний із дружиною. Фото: Facebook

Крім того, такі пересуди підігрівають чутки про підготовку виборів президента України. Цьому сприяє і популярність Залужного серед співгромадян. За даними соцопитування SOCIS у середині жовтня 2025 року понад 40% респондентів віддали перевагу Володимиру Зеленському (22,3%) та Валерію Залужному (21,3%). Причому різниця становила лише один відсоток на користь чинного президента України.

У цьому контексті джерело "Телеграфа" підкреслило, що Валерій Залужний не шукає нерухомість в українській столиці, де міг би розміститися його виборчий штаб.

Вкид про відставку Залужного

У понеділок, 29 грудня, Radio NV повідомило з посиланням на інсайди від чотирьох джерел у політичних та дипломатичних колах, що Залужний на початку січня готується піти у відставку. За словами інформаторів, Залужний ще кілька тижнів тому під час перебування у Києві нібито поділився своїм бажанням із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутися до Києва, він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", — розповіло одне із джерел медіа.

Того ж дня медіарадниця дипломата Оксана Тороп спростувала вказану інформацію.

"Як завжди неназвані джерела знають усе про Залужного та його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", — пояснила Тороп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект вважає президента Зеленського найімовірнішим переможцем на виборах, якби вони проводились прямо зараз. Головним опонентом Зеленського названо Залужного, який має рекордні показники суспільної довіри