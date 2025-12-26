Як українці голосуватимуть на виборах за кордоном: у Раді придумали кілька варіантів

Явка виборців — один з найважливіших аспектів

На тлі розмов про проведення президентських виборів в Україні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував виборчий механізм за кордоном. Йдеться про можливість голосування онлайн та офлайн.

Що треба знати:

Бюджет України слід переглянути для проведення виборів

Деякі країни Європи можуть відкрити виборчі дільниці для українців

Низька активність виборців може поставити під сумнів легітимність виборів

Як зазначив Давид Арахамія на засіданні робочої групи, деякі країни обмежують відкриття виборчих дільниць. При цьому бюджет потребує точного планування для їх проведення.

Нардеп наголошує, що усі українці, якщо вибори дійсно відбудуться, мають взяти у тих участь. Тому в Європі для громадян України цілком може запрацювати гібридна модель голосування — онлайн та офлайн. Такий формат має діяти кілька днів, аби забезпечити максимальну явку виборців.

Водночас тут треба не забувати про внутрішньо переміщених осіб, частина яких не зареєстрована. Це може значно ускладнити виборчий процес.

"Критично важлива висока явка, оскільки низька активність може підірвати легітимність виборів", — наголосив Арахамія.

Він додав: якщо у президенти будуть балотуватись військові, то їм треба буде взяти відпустку на три місяці для агітації. Організація голосування для них більш зрозуміла, ніж для парламентських виборів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже розповів про два найважливіших фактори, які потрібні для проведення виборів та референдуму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найближчим часом відбудеться зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.