Путіну не сподобається. Україна відкинула два пункти з плану Трампа - NYT

Названо дату, коли продовжаться переговори щодо мирної угоди

Мирний план США з правками України відкидає виведення української армії з території Донбасу і не тільки. Ці вимоги навряд чи будуть прийняті Росією та Володимиром Путіним.

Про це пише The New York Times, посилаючись на джерела. За словами співрозмовників видання, Україна фактично створила власний план, взявши за основу угоду США.

Що треба знати:

Трамп запропонував Україні план з завершення війни з 28 пунктів, які перегукуються з вимогами Кремля

Київ, за даними ЗМІ, викинув з угоди ті пункти, які вважає категорично неприйнятними

Переговори щодо мирного плану мають продовжитись 15 грудня у Німеччині

Співрозмовник NYT вважає, що оновлений план США навряд чи прийме Росія, адже з нього викинули дві ключові вимоги: питання територій та НАТО. Таким чином Київ показує Трампу, що вимагає миру виключно на справедливих умовах без компромісів.

В новій версії плану вказано, що Україна повинна зберегти контроль над районами на сході України, якими, згідно з планом Трампа, вона мала б поступитися, каже джерело. Йдеться зокрема про Луганську та Донецьку області.

Донецька та Луганська області на карті

Ще один пункт скасовує американську вимогу щодо відмови України від права вступу до НАТО. Таким чином Київ намагається зберегти принцип політики відкритих дверей Альянсу.

"Обидві зміни, ймовірно, будуть неприйнятними для Росії, яка хоче контролювати більше території України та перешкодити Україні коли-небудь вступити до НАТО", — йдеться в матеріалі.

Очікується, що переговори щодо мирного плану продовжаться на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок, 15 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від США та Трампа у 2026 році.