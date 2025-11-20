Україна може втрати дві області та Крим: зʼявився повний перелік пунктів "мирного плану США" (фото)

З Росії передбачається зняти санкції та повернути її до G8

У четвер, 20 листопада, народний депутат України от політичної сили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував 28 пунктів "мирного плану США". Як раніше писали ЗМІ, Україна має відмовитися від вступу до НАТО та обмежити чисельність ЗСУ. З Росії буде знято санкції.

Скриншоти документа він виклав на своєму Telegram-каналі. Контролювати виконання умов буде нібито особисто президент США Дональд Трамп.

1. Безпека та політичний статус України

Підтвердження суверенітету України.

Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами.

Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди.

Чисельність ЗСУ обмежується.

Україна залишається без’ядерною державою.

2. Територіальні питання

Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.

Херсон і Запоріжжя – "заморожені" на лінії зіткнення.

Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ де-факто.

Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості

НАТО не розміщує війська в Україні.

Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі.

Діалог щодо безпеки між США — НАТО — РФ, створення американо-російської робочої групи.

Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

4. Економічний блок та відбудова України

США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України.

100 млрд доларів заморожених російських активів — на відновлення України; США отримують 50% прибутку.

Європа додає ще 100 млрд.

Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проєкти.

Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. Росія у світовій системі

Поступове зняття санкцій.

Повернення РФ до G8.

Довгострокова економічна співпраця США — РФ.

6. Гуманітарні питання

Обмін "всі за всіх", повернення цивільних і дітей.

Гуманітарні програми, возз’єднання сімей.

Освітні програми про толерантність.

Відмова від "нацистської ідеології" (як умова в документі).

7. Енергетика та спецоб'єкти

Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика — 50/50 між Україною і РФ.

США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру.

8. Внутрішні політичні процеси в Україні

Вибори через 100 днів після підписання угоди.

Повна амністія всім учасникам війни.

9. Виконання та контроль

Угода юридично обов’язкова.

Контроль здійснює "Рада миру" під керівництвом Дональда Трампа.

В разі порушення будуть запроваджені санкції.

Після підписання — негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.

Варто зазначити, що справжність цього документа не підтверджена. Разом з тим речник Армії США Дейв Батлер заявив, що президент України Володимир Зеленський та міністр армії США Ден Дрісколл домовилися про "агресивні терміни підписання" угоди.

"Для початку це буде угода між США та Україною. Це комплексний план припинення війни", – наголосив він.

Батлер додав, що Дрісколл і Зеленський провели годинну зустріч віч-на-віч, потім ще годину він зустрічався з ширшою групою.

"Президент Трамп відправив представників Армії США, тому що ми є партнерами з українцями з першого дня. Ми тут, щоби підтримати українців, як і протягом усього цього конфлікту, і ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", – пояснив він.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду на одному із командних пунктів угрупування "Захід". Попри розмови дипломатів про мир, він не втримався від нападів на керівництво України.