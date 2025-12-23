Заморозка війни, кінець "гегемонії" та внутрішня криза — яким буде 2026 рік для України: прогноз аналітиків

США відмовляються від ролі світового поліцейського, і це впливає на війну в Україні

Політичний аналітик Ігар Тишкевич представив прогноз на 2026 рік, в якому окреслив глобальні політичні тренди, можливі сценарії війни та роль США, Китаю та Європи.

Формування нової світової системи та кінець західної гегемонії

2026 стане періодом оформлення нової світової системи, в якій зникає домінування Заходу як єдиного центру впливу. Йдеться не лише про зміну економічних балансів, а про глибоку політичну та цивілізаційну трансформацію.

"Зміна поняття захід та припинення західної гегемонії — це процес, який став очевидним ще кілька років тому", — сказав Тишкевич.

Він наголосив, що модель, у якій ліберальну демократію вважали умовою економічного благополуччя, більше не є універсальною. Країни глобального Півдня та Сходу демонструють зростання без відтворення західних політичних моделей, що підриває стару ціннісну логіку.

"Це не тільки питання економіки, це питання політичне та цивілізаційне", — пояснив аналітик.

Він зазначив, що всередині Заходу більше немає єдності, а колишня модель співпраці США із союзниками перестала працювати.

Стара система співпраці Європи зі США, коли Вашингтон був драйвером зовнішньої політики в обмін на надання парасольки безпеки, сьогодні вже не працює. Якщо немає парасольки безпеки, але є бажання бути лідером, то партнери задають питання: "а де наш голос". Ми не можемо говорити про розвал системи, як би того хотілося Росії. Але це великий виклик для всього світу Ігор Тишкевич

Ігор Тишкевич

Ерозія міжнародних правил та парадокс ролей США та Китаю

Одним із ключових трендів аналітик назвав поступове руйнування міжнародних норм і правил, сформованих після Другої світової війни. За його словами, цей процес триває давно, але зараз він став особливо помітним через зміну економіки та зовнішню політику провідних держав.

"Ми бачимо, що старі механізми або не працюють, або дуже погано працюють", — пояснив він.

Тишкевич звернув увагу на парадоксальну ситуацію: США все частіше відмовляються від правил, які самі ж створювали, тоді як Китай зараз зацікавлений у їх збереженні.

Парадоксально, але систему, яку створювали на Заході, сьогодні поки що захищає Схід Ігор Тишкевич

Ігар Тишкевич/Facebook-сторінка

Аналітик підкреслив, що Пекін робить це не з ідеологічних міркувань, а з раціонального розрахунку, оскільки діюча система зараз вигідна для реалізації китайських інтересів.

Багатополярність та посилення регіональних лідерів

Тишкевич підкреслив, що світ входить не у двополярну модель, а у фазу фактичної багатополярності, де поряд із США та Китаєм зростає роль регіональних лідерів. Саме вони дедалі активніше формують власну політику без огляду на глобальні центри.

"Система двох полюсів станом на сьогодні не сформована", — сказав він.

Як приклади аналітик навів Туреччину, яка фактично стала домінантою Чорноморського регіону, та Польщу з амбіціями регіонального лідерства в Європі.

"Туреччина сьогодні де-факто є домінантою у Чорноморському регіоні і виходить зі своїми інтересами далеко за її межі", — зазначив Тишкевич.

За його словами, така система нестабільна та динамічна, але водночас відкриває додаткові можливості для держав, які не належать до глобальних гегемонів.

"Для держав, які перебувають у слабшому становищі, це велика можливість для маневру", — сказав він.

Стратегія США, Китаю та виклики для Європейського Союзу

Аналітик окреслив зміну американської стратегії як відхід від гегемонії до оптимізації присутності у світі. США, за його словами, концентрують ресурси всередині країни та зменшують витрати на роль світового поліцейського.

Китай, за його оцінкою, натомість формує своє коло впливу, але не прагне брати на себе відповідальність за глобальну безпеку.

"Китай не хоче ставати світовим поліцейським, у тому числі через обмежені ресурси", — зазначив він.

У цих умовах Європейському Союзу доводиться вибудовувати власну безпекову систему без гарантованого зовнішнього захисту.

Карта Європейського Союзу

Ризики та можливості для України у 2026 році

Говорячи про Україну, Тишкевич визнав наявність реального ризику скорочення допомоги з боку партнерів, навіть незважаючи на вже ухвалені фінансові рішення.

Водночас він наголосив, що в умовах регіоналізації Україна отримує можливість активніше працювати безпосередньо з окремими державами, минаючи складні процедури на рівні ЄС.

Часто простіше працювати з окремими державами, ніж пробивати рішення через Брюссель Ігор Тишкевич

Окремо він звернув увагу на проблему української зовнішньої політики після 2022 року.

"Ми довгий час грали на емоціях і цінностях, але зараз не вистачає раціональних тез про те, як ми співпрацюватимемо з партнерами після війни", — сказав аналітик.

Сценарії завершення чи заморожування війни

Тишкевич заявив, що сценарне поле завершення війни звузилося до кількох варіантів. Перший — так званий фінський сценарій, що передбачає юридичне визнання окупованих територій.

"Фінський сценарій — це тактична поразка України з юридичним визнанням так званих нових територій Росії", — сказав він.

Другий — грузинський чи корейський сценарій, який назвав аналітик базовим на сьогодні.

"Йдеться про втрату контролю над територіями без їхнього політичного визнання ", — пояснив Тишкевич.

Окуповані території Грузії

Третій варіант — перехідний, який передбачає заморожування бойових дій та продовження політичних консультацій.

"Заморозка війни не означає її завершення, це лише відстрочка політичного рішення", — наголосив він.

Чому США не вийдуть із мирного процесу

Відповідаючи на запитання із зали, Тишкевич заявив, що Дональд Трамп не може просто вийти з переговорного процесу, оскільки це суперечить його політичним інтересам.

"Він не може вийти з процесу, тому що це суперечить принципу "Make America Great Again"", — сказав аналітик.

За його словами, Вашингтон зацікавлений у вигодах як від України, так і від Росії насамперед у контексті протистояння з Китаєм.

Для Сполучених Штатів ключовою проблемою є Пекін, а не Москва чи Київ. Ігор Тишкевич

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін/WhiteHouse

Внутрішній стан України

Тишкевич схарактеризував внутрішню ситуацію в Україні як керовану кризу, яка, однак, погіршилася порівняно з минулим роком.

"Україна і рік тому, і сьогодні перебуває у стані керованої кризи, але ситуація погіршилася", — сказав він.

Він відзначив падіння довіри до державних інститутів та дефіцит економічних ресурсів.

"Потреби України оцінюються в 90-110 мільярдів доларів, тоді як підтверджене фінансування не покриває цих обсягів ", — пояснив аналітик.

Російська економіка та мотивація Кремля

Говорячи про Росію, Тишкевич зазначив, що її громадянська економіка деградує, але ресурсів для ведення війни на поточний рік вистачає.

"Російську економіку не можна назвати здоровою, але на війну гроші у них є", — сказав він.

Водночас Путін, за його словами, потребує геополітичних бонусів для внутрішньої легітимації.

"Для Путіна критично вийти з цієї війни не з нульовим результатом, а з відчуттям перемоги", — наголосив аналітик.

Безпека Європи, НАТО та роль України

Тишкевич не очікує різкої трансформації НАТО у 2026 році, але прогнозує появу паралельних форматів безпеки між окремими країнами.

"Я б не ставив на трансформацію НАТО, скоріше на появу паралельних домовленостей", — сказав він.

Він наголосив, що Україна може стати важливим елементом регіональної безпеки у Східній Європі.

