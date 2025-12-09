Трамп назвав Україну стороною, що програє. Політолог пояснив, у чому логіка

Головним питанням залишається, чи погодиться Путін завершити війну в Україні.

Заяви Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні під час війни та його оцінку позицій Києва та Москви створили нову хвилю міжнародної дискусії. Інтерв’ю Politico, в якому президент США описує Україну як бік, що "програє", і говорить про можливість перемоги Зеленського на гіпотетичних виборах, оголює реальне бачення Трампа щодо війни та майбутньої держави.

Про те, що насправді стоїть за цими формулюваннями Трампа, як він мислить і чому його підхід може визначати майбутні рішення Вашингтона щодо підтримки України, "Телеграф" поговорив із Романом Єделєвим — юристом-міжнародником та політологом.

– Як слід сприймати заяви Дональда Трампа?

– Дональд Трамп без підготовки, даючи інтерв'ю, розповів те, що він справді думає. І нам треба з цим працювати, тому що по-різному можна ставитися – союзник Сполучені Штати чи ні, що вони хочуть досягти в нашій війні, – але Дональд Трамп – це президент США. І нам треба розуміти його спосіб мислення і намагатися працювати з цим способом мислення, щоб хоч трохи відстояти інтереси України.

Тому що щоразу здається, що він починає краще розуміти, що відбувається в Україні та що таке Російська Федерація. Але потім наступне інтерв’ю, і стає зрозуміло, що цього розуміння не додалося, на жаль. Роман Єдєлєв

Роман Єдєлєв/Громадське радіо

– То він на боці миру?

– Скоріш за все, так, бо це ж найпростіший спосіб досягти миру – щоб Україна перестала воювати. Якщо Україна перестає воювати – все, відповідно встановлюється мир. Просто що встановлюється "руський мир". Але для Дональда Трампа це абсолютно не проблема. Він щиро говорить, що головне – щоб припинили помирати люди на війні. Те, що там потім буде, – то вже його не цікавить. Йому вкрай важливо припинити війну.

Він же тут абсолютно прирівнює українських військових і російських військових – жертву агресії і агресора. І йому навіть прикро, що помирають російські солдати. Я впевнений, що щиро прикро.

– А наскільки він на боці демократії?

– Я про демократію скажу далі, а тут скажу про право, бо це пов’язані речі. Я думаю, Дональд Трамп не вірить у демократію. Я так розумію, що сприйняття закону Дональдом Трампом полягає в тому, що закону дотримуються лише слабкі, а сильні знаходять, як цей закон обійти. І Дональд Трамп є першим президентом США із судимістю.

Тому чи на боці права він у розумінні європейських демократій, європейських цінностей, чи цінностей міжнародного права? Скоріш за все, ні.

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці

– Тоді він на боці сили й авторитаризму?

– Мир – так, право – ні. Так само і сила – так, авторитаризм, скоріш за все, – ні. Трамп хоче спілкуватися з сильними. Хто перемагає у війні, на боці того він і знаходиться. А коли немає сторони, яка однозначно перемагає у війні, він тоді на боці тих, хто краще розповість, що вони перемагають. Тобто хто має кращі аргументи.

Я думаю, Дональд Трамп багато говорить про вибори в Україні, він вірить у демократію, він сам прийшов до влади демократичним шляхом. Трамп точно не на боці авторитаризму. Дуже цікава позиція, тому що авторитаризм має чітке визначення, демократія, на жаль, чіткого визначення не має. І, відповідно, простіше бути проти авторитаризму, можливо, бути проти авторитаризму і не бути на боці демократії.

– Чи хоче Дональд Трамп допомогти Україні стати вільною від РФ?

– Я маю сумніви. Він вважає, що є держави під впливом США. І на прикладі Панамського каналу ми це побачили. Він ставиться до Російської Федерації як до сильної держави. Відповідно, у сильної держави повинна бути теж власна зона інтересів. І він відносить Україну до зони інтересів РФ.

– Але чи буде він допомагати Україні у випадку нової агресії РФ?

Так, може бути. Тому що зона впливу – це одне, а війна – це зовсім інше. Тому тут треба не ототожнювати ці поняття.

– Чи допомагає він Путіну виграти війну?

Тут важливо для розуміння, що таке "виграти війну". От зараз Путін виграє війну? Якщо так – тоді Трамп допомагає. Якщо зараз Путін не виграє війну, тому що досі існує українська державність, – тоді не допомагає.

Питання територій на Донбасі – це те, що однозначно дасть Путіну можливість показати себе як переможця. Путін заявить, що Україна сама відмовилася від цих територій. І, відповідно, це точно територія РФ. І в цьому Трамп Путіну справді допомагає. Чи означає це виграш у війні? Я не знаю. Тут – як оцінювати.

– Чи примушують Київ до поступу до Москви?

Так. Бо Трамп думає, що Україна програє. Трамп вірить у це. Трамп вірить, що Путін все одно переможе. І якщо зберігається українська державність, – Трамп на це готовий піти і сказати, що це перемога України. А чи готова піти на це Україна? Не знаю.

І при цьому Трамп говорить, що обидві сторони повинні піти незадоволеними з переговорів.

Позиція щодо росіян зводиться до того, що вони незадоволені тим, що вони припиняють війну. Захоплюють територію без війни – це поступка. Як це вкладається в голові Дональда Трампа – я не знаю. Але якось вкладається. Тобто от поступка зі сторони РФ така.

Разом із тим від України просять зовсім інші поступки. Тому ми на це не йдемо.

Ще ж є питання: взагалі, чи погодиться Путін зупинити війну? Тут теж немає однозначного переконання. Але значно краще, коли тебе переконують припинити війну, захопивши без бою певні території, ніж коли тебе змушують відмовитися від своїх територій. Але треба бути сильною державою, щоб тебе переконували завершити війну. От до цього треба прагнути.

