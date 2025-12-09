Трамп назвал Украину проигрывающей стороной. Политолог объяснил, в чем логика

Главным вопросом остается, согласится ли Путин завершить войну в Украине

Заявления Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине во время войны и его оценки позиций Киева и Москвы создали новую волну международной дискуссии. Интервью Politico, в котором президент США описывает Украину как сторону, что "проигрывает", и говорит о возможности победы Зеленского на гипотетических выборах, обнажает реальное видение Трампа относительно войны и будущего государства.

О том, что на самом деле стоит за этими формулировками Трампа, как он мыслит и почему его подход может определять будущие решения Вашингтона относительно поддержки Украины, "Телеграф" поговорил с Романом Еделевым — юристом-международником и политологом.

– Как следует воспринимать заявления Дональда Трампа?

– Дональд Трамп без подготовки, давая интервью, рассказал то, что он действительно думает. И нам надо с этим работать, потому что по-разному можно относиться – союзник Соединенные Штаты или нет, чего они хотят достичь в нашей войне, – но Дональд Трамп – это президент США. И нам надо понимать его образ мышления и стараться работать с этим образом мышления, чтобы хоть немного отстоять интересы Украины.

Потому что каждый раз кажется, что он начинает лучше понимать, что происходит в Украине и что такое Российская Федерация. Но потом – следующее интервью, и становится понятно, что этого понимания не добавилось, к сожалению. Роман Еделев

– Так он на стороне мира?

– Скорее всего, да, потому что это же самый простой способ достичь мира – чтобы Украина перестала воевать. Если Украина перестает воевать – все, соответственно устанавливается мир. Просто что устанавливается "русский мир". Но для Дональда Трампа это абсолютно не проблема. Он искренне говорит, что главное – чтобы прекратили умирать люди на войне. То, что там потом будет, – то уже его не интересует. Ему крайне важно прекратить войну.

Он же здесь абсолютно приравнивает украинских военных и российских военных – жертву агрессии и агрессора. И ему даже жаль, что умирают российские солдаты. Я уверен, что искренне жаль.

– А насколько он на стороне демократии?

– Я о демократии скажу дальше, а здесь скажу о праве, потому что это связанные вещи. Я думаю, Дональд Трамп не верит в демократию. Я так понимаю, что восприятие закона Дональдом Трампом заключается в том, что закона придерживаются лишь слабые, а сильные находят, как этот закон обойти. И Дональд Трамп является первым президентом США с судимостью.

Поэтому на стороне ли права он в понимании европейских демократий, европейских ценностей, или ценностей международного права? Скорее всего, нет.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске

– Тогда он на стороне силы и авторитаризма?

– Мир – да, право – нет. Так же и сила – да, авторитаризм, скорее всего, – нет. Трамп хочет общаться с сильными. Кто побеждает в войне, на стороне того он и находится. А когда нет стороны, которая однозначно побеждает в войне, он тогда на стороне тех, кто лучше расскажет, что они побеждают. То есть кто имеет лучшие аргументы.

Я думаю, Дональд Трамп много говорит о выборах в Украине, он верит в демократию, он сам пришел к власти демократическим путем. Трамп точно не на стороне авторитаризма. Очень интересная позиция, потому что авторитаризм имеет четкое определение, демократия, к сожалению, четкого определения не имеет. И, соответственно, проще быть против авторитаризма, возможно, быть против авторитаризма и не быть на стороне демократии.

– Хочет ли Дональд Трамп помочь Украине стать свободной от РФ?

– Я сомневаюсь. Он считает, что есть государства под влиянием США. И на примере Панамского канала мы это увидели. Он относится к Российской Федерации как к сильному государству. Соответственно, у сильного государства должна быть тоже собственная зона интересов. И он относит Украину к зоне интересов РФ.

– Но будет ли он помогать Украине в случае новой агрессии РФ?

Да, может быть. Потому что зона влияния – это одно, а война – это совсем другое. Поэтому здесь надо не отождествлять эти понятия.

– Помогает ли он Путину выиграть войну?

Тут важно для понимания, что такое "выиграть войну". Вот сейчас Путин выигрывает войну? Если так – тогда Трамп помогает. Если сейчас Путин не выигрывает войну, потому что до сих пор существует украинская государственность, – тогда не помогает.

Вопрос территорий на Донбассе – это то, что однозначно даст Путину возможность показать себя как победителя. Путин заявит, что Украина сама отказалась от этих территорий. И, соответственно, это точно территория РФ. И в этом Трамп Путину действительно помогает. Означает ли это выигрыш в войне? Я не знаю. Здесь – как оценивать.

– Принуждают ли Киев к уступкам Москве?

Да. Потому что Трамп думает, что Украина проигрывает. Трамп верит в это. Трамп верит, что Путин все равно победит. И если сохраняется украинская государственность, – Трамп на это готов пойти и сказать, что это победа Украины. А готова ли пойти на это Украина? Не знаю. И при этом Трамп говорит, что обе стороны должны уйти недовольными с переговоров.

Позиция относительно русских сводится к тому, что они недовольны тем, что они прекращают войну. Захватывают территорию без войны – это уступка. Как это укладывается в голове Дональда Трампа – я не знаю. Но как-то укладывается. То есть вот уступка со стороны РФ такая.

Вместе с тем от Украины просят совсем другие уступки. Поэтому мы на это не идем. Еще же есть вопрос: вообще согласится ли Путин остановить войну? Здесь тоже нет однозначной уверенности. Но значительно лучше, когда тебя убеждают прекратить войну, захватив без боя определенные территории, чем когда тебя заставляют отказаться от своих территорий. Но надо быть сильным государством, чтобы тебя убеждали завершить войну. Вот к этому надо стремиться.

