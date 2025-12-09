Рус

Вимагає президентських виборів в Україні і не тільки. Головні заяви Трампа з нового інтерв’ю

Тетяна Крутякова
Дональд Трамп Новина оновлена 09 грудня 2025, 13:54
У Білому домі вважають, що Зеленський "блокує мирний план"

Президент США Дональд Трамп переконаний, що в Україні треба провести президентські вибори, навіть попри те, що в країні йде війна. Ба більше, голова Білого дому запевняє, що може виграти Володимир Зеленський.

Про це Трамп заявив в новому інтерв'ю Politico. За його словами, наразі тягнеться досить важкий процес з мирним планом та переговорами, і його вже час завершувати.

Головні заяви Трампа:

  • Настав час провести президентські вибори в Україні, вони не проводилися вже занадто давно. Можливо, Зеленський переміг би на виборах.
  • Росія — у кращій позиції, Україна "програє" через розмір і ресурсну перевагу РФ. Україна втратила багато територій і це не можна назвати перемогою.
  • Зеленський "блокує" мирний план, бо "ще не прочитав" останній варіант.
  • Війна "ніколи б не сталася", якби я був президентом. За останній місяць Україна втратила 27 000 солдатів.
  • Зеленський "вмовив" шахрая Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів — і подивіться, що він отримав: близько 25% його країни зникло.
  • Якщо Україна відхилить план — США не будуть безкінечно підтримувати Київ.
  • Зеленський має "змиритися", бо "Україна програє".
  • Путін "ненавидить Зеленського", тому домовитися важко. Рівень ненависті між Путіним і Зеленським колосальний.
  • Європа слабка та не здатна забезпечити власну оборону, а імміграція "руйнує" її.
  • США не повинні розширювати НАТО, і ще до війни "всі знали, що Україна не вступить у НАТО".

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Зеленського, мирні переговори зайшли у глухий кут.

