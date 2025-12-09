Вимагає президентських виборів в Україні і не тільки. Головні заяви Трампа з нового інтерв’ю
У Білому домі вважають, що Зеленський "блокує мирний план"
Президент США Дональд Трамп переконаний, що в Україні треба провести президентські вибори, навіть попри те, що в країні йде війна. Ба більше, голова Білого дому запевняє, що може виграти Володимир Зеленський.
Про це Трамп заявив в новому інтерв'ю Politico. За його словами, наразі тягнеться досить важкий процес з мирним планом та переговорами, і його вже час завершувати.
Головні заяви Трампа:
- Настав час провести президентські вибори в Україні, вони не проводилися вже занадто давно. Можливо, Зеленський переміг би на виборах.
- Росія — у кращій позиції, Україна "програє" через розмір і ресурсну перевагу РФ. Україна втратила багато територій і це не можна назвати перемогою.
- Зеленський "блокує" мирний план, бо "ще не прочитав" останній варіант.
- Війна "ніколи б не сталася", якби я був президентом. За останній місяць Україна втратила 27 000 солдатів.
- Зеленський "вмовив" шахрая Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів — і подивіться, що він отримав: близько 25% його країни зникло.
- Якщо Україна відхилить план — США не будуть безкінечно підтримувати Київ.
- Зеленський має "змиритися", бо "Україна програє".
- Путін "ненавидить Зеленського", тому домовитися важко. Рівень ненависті між Путіним і Зеленським колосальний.
- Європа слабка та не здатна забезпечити власну оборону, а імміграція "руйнує" її.
- США не повинні розширювати НАТО, і ще до війни "всі знали, що Україна не вступить у НАТО".
Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Зеленського, мирні переговори зайшли у глухий кут.