Вимагає президентських виборів в Україні і не тільки. Головні заяви Трампа з нового інтерв’ю

У Білому домі вважають, що Зеленський "блокує мирний план"

Президент США Дональд Трамп переконаний, що в Україні треба провести президентські вибори, навіть попри те, що в країні йде війна. Ба більше, голова Білого дому запевняє, що може виграти Володимир Зеленський.

Про це Трамп заявив в новому інтерв'ю Politico. За його словами, наразі тягнеться досить важкий процес з мирним планом та переговорами, і його вже час завершувати.

Головні заяви Трампа:

Настав час провести президентські вибори в Україні, вони не проводилися вже занадто давно. Можливо, Зеленський переміг би на виборах.

Можливо, Зеленський переміг би на виборах. Росія — у кращій позиції, Україна "програє" через розмір і ресурсну перевагу РФ. Україна втратила багато територій і це не можна назвати перемогою .

. Зеленський "блокує" мирний план, бо "ще не прочитав" останній варіант.

Війна "ніколи б не сталася", якби я був президентом. За останній місяць Україна втратила 27 000 солдатів .

. Зеленський "вмовив" шахрая Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів — і подивіться, що він отримав: близько 25% його країни зникло.

Якщо Україна відхилить план — США не будуть безкінечно підтримувати Київ.

Зеленський має "змиритися", бо "Україна програє".

Путін "ненавидить Зеленського", тому домовитися важко. Рівень ненависті між Путіним і Зеленським колосальний.

Європа слабка та не здатна забезпечити власну оборону, а імміграція "руйнує" її.

США не повинні розширювати НАТО, і ще до війни "всі знали, що Україна не вступить у НАТО".

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Зеленського, мирні переговори зайшли у глухий кут.