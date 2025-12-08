"Переговори зайшли в глухий кут". Зеленський назвав найпроблемніше питання мирного плану

У мирних переговорах між Україною, США та Росіє немає спільної позиції щодо територій Донецької та Луганської областей. Наразі перемовини фактично зайшли в глухий кут.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg. Він наголошує, є пункти мирного плану, які потребують важкої та детальної роботи.

Що треба знати:

Зеленський не розголошує питання територій, яке є у мирно плані, але називає його найважчим

Україна вимагає гарантій безпеки перед укладенням миру

Домовленостей у деяких пунктах плану ще немає

За словами президента, американська, українська та російська позиції різняться у територіальному питанні Донецької та Луганської областей. Наразі цей пункт заводить переговори у глухий кут.

"Переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання", — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує гарантій безпеки до укладення мирної угоди. Адже Київ повинен мати впевненість у тому, що в разі поступок, він отримає обіцяний захист та не піддасть черговій збройній агресії Росії.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Зеленський 8 грудня мав зустрітись з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустемом Умєровим у Лондоні для обговорення нових правок до мирного плану США. При цьому зміст цього документу не розголошувався, але президент США Дональд Трамп вже звинуватив Україну у нібито "затягуванні підписання мирної угоди".

Як повідомляв "Телеграф", старший син президента США Дональд Трамп-молодший виголосив довгу промову проти України, яку назвав "корумпованішою, ніж Росія". Він заявив, що Вашингтон може відмовитись від підтримки Києва.