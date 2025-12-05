"Україна веде гіперактивні перемовини": Наливайченко назвав річ, яку робити не можна

Дипломати працюють практично нон-стоп

Переговорний процес між Україною та США зараз проходить у максимально інтенсивному форматі. Зустрічі й поїздки не припиняються і стають ще частішими. Зараз головне – не втратити темп дипломатичної роботи.

Що треба знати:

Контакти з США тривають без пауз

Делегація знову поїхала до Вашингтона

Переговори вийшли на пік активності

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав екс-глава СБУ, секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС, народний депутат Валентин Наливайченко. Детальніше читайте у матеріалі: "Переговори залежать не від Путіна. Наливайченко про умови, на які погодиться і не погодиться Україна".

Україна зберігає повну суб'єктність у переговорному процесі. Наливайченко зазначає, що країна веде гіперактивні перемовини протягом усього листопада та на початку грудня. Сьогодні українська делегація знову відправилася до Сполучених Штатів.

Зустрічі тривають з американською перемовною групою, яка повернулася до Вашингтона після переговорів з Путіним та Кремлем. Наливайченко наголошує: пік дипломатичної активності відбувається саме тут і зараз.

Щобільше, нам не можна збавляти обертів. Навпаки, в Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. У Вашингтоні та в інших столицях дипломатія України має працювати як ніколи активно, наголосив народний депутат.

Наливайченко пояснює: важливо розуміти, що державний секретар Марко Рубіо відповідно до законодавства є вирішальною особою у міжнародних переговорах. Але поряд з ним працюють особисті представники Трампа, яких президент направляє безпосередньо до Путіна та Кремля.

Наприклад, Віткофф побував у Москві більше п'яти разів. А Кушнер приєднався до переговорів лише зараз – це сталося тому, що перемовини перебувають на піку щодо можливих домовленостей чи їх відсутності.

Ініціатива у переговорах зараз залежить від президента США Трампа, який задає тон усім дипломатичним процесам. Саме тому Україна не може знижувати темп своєї дипломатичної роботи.

