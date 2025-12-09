Требует президентских выборов в Украине и не только. Главные заявления Трампа из нового интервью

В Белом доме считают, что Зеленский "блокирует мирный план"

Президент США Дональд Трамп убежден, что в Украине нужно провести президентские выборы, даже несмотря на то, что в стране идет война. Более того, глава Белого дома уверяет, что может выиграть Владимир Зеленский.

Об этом Трамп заявил в новом интервью Politico. По его словам, сейчас тянется достаточно трудный процесс с мирным планом и переговорами, и его уже пора завершать.

Главные заявления Трампа:

Пора провести президентские выборы в Украине, они не проводились уже слишком давно. Возможно, Зеленский бы победил на выборах.

Возможно, Зеленский бы победил на выборах. Россия — в лучшей позиции, Украина "проигрывает" из-за размера и ресурсного преимущества РФ. Украина потеряла много территорий и это нельзя назвать победой .

. Зеленский "блокирует" мирный план, потому что "еще не прочел" последний вариант.

Крым с четырех сторон окружен океаном. У меня прекрасные знания об Украине сейчас.

У меня прекрасные знания об Украине сейчас. Война "никогда бы не произошла", будь я президентом. За последний месяц Украина потеряла 27 000 солдат .

. Зеленский "уговорил" шарлатана Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов — и посмотрите, что он получил: около 25% его страны исчезло.

Если Украина отклонит план, США не будут бесконечно поддерживать Киев.

Зеленский должен "смириться", потому что "Украина проигрывает".

Путин "ненавидит Зеленского", поэтому договориться сложно. Уровень ненависти между Путиным и Зеленским колоссальным.

Европа слаба и не способна обеспечить собственную оборону, а иммиграция "разрушает" ее.

США не должны расширять НАТО, и еще до войны "все знали, что Украина не вступит в НАТО".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Зеленского, мирные переговоры зашли в тупик.