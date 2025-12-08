"Навіть не читав". Трамп похвалив Росію та висловив розчарування Зеленським (відео)

Американський лідер спробував перекласти відповідальність за продовження війни особисто на українського президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план". А ось президент України Володимир Зеленський нібито його навіть не читав.

Що треба знати:

Глава Штатів заявив, що "трохи розчарований" Зеленським

За його словами, хоча РФ хотіла б "отримати" всю Україну, вона готова погодитися на частину

Вихваляючи РФ, Трамп "кинув каміння" в бік президента України, який нібито навіть не ознайомився з потенційною угодою

Про це Трамп сказав в ході спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня. Розмірковуючи щодо питання, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України та Росії, американський лідер заявив, що "трохи розчарований" Зеленським.

Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні, — зазначив Трамп

Він додав, що РФ згодна з "мирним планом". Глава США також вкотре акцентував, що Росія хотіла б захопити всю Україну.

Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав, Дональд Трамп

"Мирний план" США — що відомо

У другій половині листопада з'явився "мирний план" США для зупинки війни в Україні. Він містив 28 пунктів, які виглядали так, ніби їх писали в Кремлі. Відтоді Україна та її європейські партнери працювали над тим, щоб зробити майбутню угоду більш справедливою. З оновленим планом (який містить вже 19 пунктів) представники США літали до глави Росії Володимира Путіна, але безрезультатно. Дипломатична робота триває.

Як повідомляв "Телеграф", старший син президента США Дональд Трамп-молодший виголосив довгу промову проти України, яку назвав "корумпованішою, ніж Росія". Він заявив, що Вашингтон може відмовитись від підтримки Києва.