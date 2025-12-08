Трамп не збрехав? Чи дійсно Зеленський досі не бачив новий мирний план

Запропоновану США угоду вже скоротили з 28 до 20 пунктів

Президент України Володимир Зеленський нібито ще не бачив нових правок до мирного плану США. Адже секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров планує показати їх особисто через загрозу прослушки чи перехоплення документа.

Що треба знати:

Умєров найближчим часом зустрінеться з Зеленським у Лондоні

Питання територіальних поступок залишається найважчим в угоді

Обговорення нових правок може відбутись 8 грудня

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерело. За словами співрозмовника, президент Зеленський дійсно ще не бачив нових правок до плану. Але це не через "небажання йти до миру", як про це казав президент США Дональд Трамп, а з безпекових принципів.

Україна остерігається, що телефонну розмову президента з Умєровим можуть прослухати та інформація потрапить до ворога. Теж саме стосується і надсилання електронного листа, адже його теж можна перехопити. Саме тому Умєров особисто доставить Зеленському нові правки до плану.

"Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили 20. Потім після переговорів у Москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді і обговорила їх з американцями", — сказав співрозмовник.

Джерело додало, що питання територій, як і раніше, залишається одним із найскладніших в ході обговорення проєкт мирного плану. Умєров у понеділок, 8 грудня, має ознайомити Зеленського з усіма подробицями американо-російських переговорів. Секретар РНБО приїде до Лондона, де президент зараз перебуває з візитом.

Нагадаємо, що Трамп вже висловив своє незадоволення тим, що Україна нібито не бачила мирного плану. Голова Білого дому похвалив Кремль за "бажання закінчити війну", а Київ фактично насварив. Щоправда, причину того, чому Зеленський досі не отримав нові правки і що це стосується безпеки, він упустив.

Як повідомляв "Телеграф", старший син президента США Дональд Трамп-молодший виголосив довгу промову проти України, яку назвав "корумпованішою, ніж Росія". Він заявив, що Вашингтон може відмовитись від підтримки Києва.