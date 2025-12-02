Трамп обрав "нетрадиційну" команду для переговорів із Путіним. Що це означає

Представники США спробують переконати Кремль погодитися з мирною угодою

Після переговорів щодо майбутньої мирної угоди з українською стороною, президент США Дональд Трамп відправив до Москви двох своїх найвідоміших дипломатів. Глава Штатів обрав нетрадиційну для дипломатії команду.

Що треба знати:

Трамп обирає для роботи над майбутньою мирною угодою людей, яким довіряє особисто, нехтуючи протоколом

До Москви він відправив Віткоффа та Кушнера — саме їх робота призвела до перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Кушнер, на відміну від багатьох інших з оточення Трампа, має його повну довіру

Як пише CNN, колишній діловий партнер та зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф мають зустрітися із главою Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Жоден з них не був затверджений Сенатом і не має класичної дипломатичної підготовки, проте Трамп називає їх найефективнішими посередниками, здатними "закрити угоду".

Нетрадиційний підхід Трампа до дипломатії

Видання зазначає, що останні зусилля Трампа щодо України демонструють його нетрадиційний – і часом суперечливий – підхід до дипломатії. Втім, саме Віткофф і Кушнер брали участь у переговорах, що завершилися перемир'ям між Ізраїлем і ХАМАС. Саме тому, пояснили представники адміністрації Трампа, їх поставили в центр переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту зазначив, що Трамп завжди неохоче вдавався до бюрократії та натомість покладався на "особисту дипломатію".

Побоювання прибічників України щодо Віткоффа

Проте теплі стосунки Віткоффа з Москвою викликають занепокоєння у деяких союзників України. Сам Трамп розповів, що зустріч між Путіним та його спеціальним посланником, яка мала тривати 15-20 хвилин, розтягнулася приблизно на п'ять годин.

Стів Віткофф. Фото Getty Images

Я сказав: "Про що, чорт забирай, ти говорив п’ять годин?" А він відповів: "Просто багато цікавих речей", – згадував Трамп у жовтні

Кушнер стає ключовою фігурою

Кушнер брав участь у зустрічах високого рівня з українськими чиновниками. При цьому офіційної ролі в уряді США він не має. Він опинився у центрі уваги коли разом з Віткоффом домовлявся про план припинення вогню в Газі. Численні джерела CNN підтвердили, що тепер він працює над зусиллями щодо припинення війни в Україні.

Джаред Кушнер. Фото Getty Images

Посадовці Білого дому та люди, близькі до Кушнера, стверджують, що не було конкретного моменту, коли було б вирішено, що зять президента почне працювати над питаннями Росії та України. Однак Трамп вважає Кушнера своїм "довірчим партнером" щодо угод у зовнішній політиці.

Один зі співрозмовників видання назвав Кушнера "людиною з гарними ідеями щодо розв’язання проблем". Крім того, він має те, чого немає у багатьох навіть найближчих до Трампа людей — повну довіру президента США.

Київ сподівається, що Кушнер зможе скоротити розрив між позиціями Києва та Москви. Однак один європейський чиновник зазначив, що "незрозуміло, який у нього мандат чи межі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з українською делегацією у Флориді. За його словами, РФ все одно відіграватиме центральну роль у "будь-якій угоді щодо припинення війни з Україною".