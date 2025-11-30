Рубіо після переговорів із українцями згадав Росію: "Це делікатне питання"

Держсекретар Штатів головував на перемовинах із українськими дипломатами

Росії доведеться бути "частиною рівняння" у питанні завершення війни в Україні. Про це після завершення зустрічі із українською делегацією у Флориді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Чиновника цитує видання CNN. На його думку, РФ все одно відіграватиме центральну роль у "будь-якій угоді щодо припинення війни з Україною".

Рубіо зазначив, що після зустрічі такого високого рівня мирні переговори є дещо "нестабільними". При цьому він відгукнувся про сам діалог із українцями як доволі конструктивний, хоча ще і є над чим працювати.

Це делікатне, складне питання. Тут багато рухомих частин, і, що очевидно, тут залучена ще одна сторона [Росія — ред.], якій доведеться бути частиною рівняння, — заявив Марко Рубіо у розмові із журналістами.

При цьому всьому він говорить, що офіційні особи Штатів раніше по-різному контактували із російською стороною, і "досить добре розуміють їхні погляди".

Також Марко Рубіо додав, що адміністрація Білого Дому планує посилити дипломатичні зусилля цього тижня. Зокрема, завдяки поїздки до Росії спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа. Нагадаємо, що попередньо візит американця до Кремля запланований на вівторок, 2 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як завершилися переговори делегацій України та США у Флориді. Як джерела журналістів, так і самі учасники зустрічі характеризують її як непросту, але доволі продуктивну.