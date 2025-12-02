Трамп выбрал "нетрадиционную" команду для переговоров с Путиным. Что это значит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Представители США попытаются убедить Кремль согласиться с мирным соглашением
После переговоров о предстоящем мирном соглашении с украинской стороной президент США Дональд Трамп отправил в Москву двух своих самых известных дипломатов. Глава Штатов избрал нетрадиционную для дипломатии команду.
Что нужно знать:
- Трамп выбирает для работы над будущим мирным соглашением людей, которым доверяет лично, пренебрегая протоколом
- В Москву он отправил Уиткоффа и Кушнера – именно их работа привела к перемирию между Израилем и ХАМАС
- Кушнер, в отличие от многих других из окружения Трампа, пользуется его полным доверием
Как пишет CNN, бывший деловой партнер и зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф должны встретиться с главой России Владимиром Путиным 2 декабря. Ни один из них не был утвержден Сенатом и не имеет классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их эффективными посредниками, способными "закрыть соглашение".
Нетрадиционный подход Трампа к дипломатии
Издание отмечает, что последние усилия Трампа по отношению к Украине демонстрируют его нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии. Впрочем, именно Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах, завершившихся перемирием между Израилем и ХАМАСом. Именно поэтому, объяснили представители администрации Трампа, их поставили в центр переговоров по прекращению войны России против Украины. Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента отметил, что Трамп всегда неохотно прибегал к бюрократии и полагался на "личную дипломатию".
Опасения сторонников Украины по поводу Уиткоффа
Однако теплые отношения Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство у некоторых союзников Украины. Сам Трамп рассказал, что встреча между Путиным и его специальным посланником, которая должна была длиться 15-20 минут, растянулась примерно на пять часов.
Я сказал: "О чем, черт возьми, ты говорил пять часов?" А он ответил: "Просто много интересных вещей", – вспоминал Трамп в октябре
Кушнер становится ключевой фигурой
Кушнер участвовал во встречах высокого уровня с украинскими чиновниками. При этом официальной роли в правительстве США у него нет. Он оказался в центре внимания, когда вместе с Уиткоффом договаривался о плане прекращения огня в Газе. Многочисленные источники CNN подтвердили, что сейчас он работает над усилиями по прекращению войны в Украине.
Чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, утверждают, что не было конкретного момента, когда было бы решено, что зять президента начнет работать над вопросами России и Украины. Однако Трамп считает Кушнера своим "доверенным партнером" по соглашениям во внешней политике.
Один из собеседников издания назвал Кушнера "человеком с хорошими идеями по решению проблем". Кроме того, у него есть то, чего нет у многих даже самых близких к Трампу людей — полное доверие президента США.
Киев надеется, что Кушнер сможет сократить разрыв между позициями Киева и Москвы. Однако один европейский чиновник отметил, что "непонятно, какой у него мандат или границы".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде. По его словам, РФ все равно будет играть центральную роль в "любом соглашении по прекращению войны с Украиной".