Трамп выбрал "нетрадиционную" команду для переговоров с Путиным. Что это значит

Представители США попытаются убедить Кремль согласиться с мирным соглашением

После переговоров о предстоящем мирном соглашении с украинской стороной президент США Дональд Трамп отправил в Москву двух своих самых известных дипломатов. Глава Штатов избрал нетрадиционную для дипломатии команду.

Что нужно знать:

Трамп выбирает для работы над будущим мирным соглашением людей, которым доверяет лично, пренебрегая протоколом

В Москву он отправил Уиткоффа и Кушнера – именно их работа привела к перемирию между Израилем и ХАМАС

Кушнер, в отличие от многих других из окружения Трампа, пользуется его полным доверием

Как пишет CNN, бывший деловой партнер и зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф должны встретиться с главой России Владимиром Путиным 2 декабря. Ни один из них не был утвержден Сенатом и не имеет классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их эффективными посредниками, способными "закрыть соглашение".

Нетрадиционный подход Трампа к дипломатии

Издание отмечает, что последние усилия Трампа по отношению к Украине демонстрируют его нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии. Впрочем, именно Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах, завершившихся перемирием между Израилем и ХАМАСом. Именно поэтому, объяснили представители администрации Трампа, их поставили в центр переговоров по прекращению войны России против Украины. Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента отметил, что Трамп всегда неохотно прибегал к бюрократии и полагался на "личную дипломатию".

Опасения сторонников Украины по поводу Уиткоффа

Однако теплые отношения Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство у некоторых союзников Украины. Сам Трамп рассказал, что встреча между Путиным и его специальным посланником, которая должна была длиться 15-20 минут, растянулась примерно на пять часов.

Стив Уиткофф. Фото Getty Images

Я сказал: "О чем, черт возьми, ты говорил пять часов?" А он ответил: "Просто много интересных вещей", – вспоминал Трамп в октябре

Кушнер становится ключевой фигурой

Кушнер участвовал во встречах высокого уровня с украинскими чиновниками. При этом официальной роли в правительстве США у него нет. Он оказался в центре внимания, когда вместе с Уиткоффом договаривался о плане прекращения огня в Газе. Многочисленные источники CNN подтвердили, что сейчас он работает над усилиями по прекращению войны в Украине.

Джаред Кушнер. Фото Getty Images

Чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, утверждают, что не было конкретного момента, когда было бы решено, что зять президента начнет работать над вопросами России и Украины. Однако Трамп считает Кушнера своим "доверенным партнером" по соглашениям во внешней политике.

Один из собеседников издания назвал Кушнера "человеком с хорошими идеями по решению проблем". Кроме того, у него есть то, чего нет у многих даже самых близких к Трампу людей — полное доверие президента США.

Киев надеется, что Кушнер сможет сократить разрыв между позициями Киева и Москвы. Однако один европейский чиновник отметил, что "непонятно, какой у него мандат или границы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде. По его словам, РФ все равно будет играть центральную роль в "любом соглашении по прекращению войны с Украиной".