США готові поступитись Росії у мирному плані: як тоді виглядатиме карта України — ЗМІ

Територіальні поступки з Україною нібито наразі не обговорювали

Президент США Дональд Трамп нібито готовий визнати російський контроль над тимчасово окупованим Кримом. Такий пункт начебто є у "мирному плані".

Що треба знати:

Штати нібито готові піти на поступки Кремлю, аби пришвидшити підписання мирної угоди

Питання Криму, за словами ЗМІ, вирішується просто зараз, але не з Україною

У США вважають, що позиція Європи не впливає на мирні переговори між Україною та Росією

Як пише The Telegraph, Дональд Трамп нібито відправив мирного посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви, аби вони передали голові Росії Володимиру Путіну цю пропозицію. При цьому від України начебто вимагають визнати територіальну втрату Криму та фактичну відмову від нього на не визначений термін.

За даними видання, яке спирається на джерела, план визнання приналежності окупованих територій до Росії чи до України буде реалізовано в мирній угоді Трампа. І це попри обурення та занепокоєння європейських лідерів в цьому питанні.

Карта України та окупованих територій зараз

Один зі співрозмовників каже: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають".

Нагадаємо, що нещодавно Путін вже заявляв, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, Донецької та Луганської областей російською територією буде одним із ключових питань на переговорах щодо мирного плану Трампа.

