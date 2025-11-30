Говоритимуть про території? Що відомо про візит делегації України до США (оновлено)

Київ та Вашингтон узгоджують окремі пункти, які лишаються чутливими

У неділю, 30 листопада, американські та українські офіційні особи проводять переговори в Маямі. Після цього посланці президента США Дональда Трампа вирушать до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Наразі Київ та Вашингтон працюють над узгодженням домовленостей щодо мирного плану, який був значно переглянутий, щоб бути більш прийнятним для України. Про це пише Axios.

Оновлено: Зустріч делегацій США та України розпочалася у Флориді, інформує "Суспільне".

Американська та українська делегації на переговорах

Сторони мають продовжити обговорення плану припинення війни Росії проти України. США представляють державний секретар Марко Рубіо, а також спецпосланець Трампа Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. Головою української делегації призначили секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що треба знати:

У Женеві вдалося зняти більшість суперечностей

Питання територій та безпекові гарантії залишаються невирішеними

США планують закрити прогалини 30 листопада

Очікується, що у вівторок, 2 грудня, посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлять цей документ очільнику Кремля.

Під час переговорів у Женеві минулого тижня сторони досягли принципових домовленостей з усіх питань, окрім територій та гарантій безпеки.

Високопоставлений чиновник США розповів виданню, що Білий дім збирається усунути прогалини з двох останніх питань у неділю. Також він зазначив, що "українці знають, чого від них очікують".

Варто додати, що глава делегації на переговорах щодо завершення війни, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомляв про початок зустрічі української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру.

"Маємо чіткі директиви та пріоритети — захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", — писав секретар РНБО.

Утім, дуже швидко допис Умєрова було видалено.

Допис Умєрова, який було видалено

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою делегації України на переговорах щодо завершення війни. Раніше її очолював глава Офісу президента Андрій Єрмак, який подав у відставку.