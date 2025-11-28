Речник Кремля уникнув відповіді про межі територій, які Кремль вважає предметом дискусії

Росія вже отримала основні параметри узгодженого з Україною в Женеві плану, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Обговорення заплановане на наступний тиждень.

Що потрібно знати:

Пєсков повторює тезу Кремля про "нелегітимність Зеленського"

Кремль наполягає на обговоренні відведення українських військ

У Росії не уточнюють, яких саме територій стосується вимога

За словами Пєскова, у Росії та її баченні переговорів існують "проблеми з легітимністю Володимира Зеленського" та "небажанням Києва проводити вибори і дотримуватися Конституції". Проте речник Кремля запевняє — у Росії ніби то є "бажання і перевага вивести врегулювання в Україні в мирне русло".

Пєсков повторив за президентом РФ тезу про відведення українських військ. Він заявив, що це питання буде обговорюватися в межах можливого врегулювання. На запитання журналістів, чи має це стосуватися лише Донеччини, чи також територій Запорізької та Херсонської областей, Пєсков відповів: "Усі деталі ми не хочемо зараз називати, усе це буде обговорюватися".

Зазначимо, Володимир Путін напередодні заявив, що "підписувати документи з українським керівництвом безглуздо — вони допустили стратегічну помилку, коли побоялися йти на вибори".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія хоче долучитись до переговорного процесу не заради миру, а заради власної цілі. При цьому в США прагнуть швидшого миру заради власних цілей.