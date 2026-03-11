Маркетинговий трюк супермаркетів: чому молоко ховають у глибині магазину, а товари переставляють

Товари на рівні очей, молоко в глибині магазину та аромат свіжої випічки — маркетингова стратегія

Товари в магазині міняють місцями — це спеціальний, продуманий хід, аби покупці витрачали більше коштів. Іноді ці зміни не такі масштабні, наприклад кава та чай міняються місцями, а іноді — переформатовують усе у відділі.

"Телеграф" зібрав основне, що відомо про перестановку товарів та розташування відділів магазину, як способів впливу на покупців. Це відбувається за майже однаковою схемою у всіх великих супермаркетах. Одна з причин — коли людина точно знає де що лежить, вона не відхиляється від маршруту покупок і купує тільки те що треба. Якщо ж їй доводиться оглядати полички, шанси купити щось ще зростають.

Розташування на поличках

Лайфхак, що краще купують те що лежить на рівні очей та під правою рукою, знають багато магазинів. Тому товар, який хочуть прорекламувати буде саме там. Дешевші товари зазвичай лежать внизу і ліворуч.

Разом дешевше

Продуктові магазини змінюють розташування своїх товарів, щоб показати сезонні акції чи розпродажі. З огляду на різні свята чи події протягом року, різні товари можуть як викладатися на спеціальне місце на проході, наприклад шкільне приладдя перед 1 вересня чи товари для випічки перед Великоднем. Також часто можуть додавати "супутні" товари аргументуючи це акцією. Серед варіантів — поличка з соусами поруч з макаронами.

Товари до свята розташували в новому місці - так на них звернуть увагу

Три відділи, які супермаркети використовують для впливу на покупців

Чи ви помічали, що біля входу в супермаркети часто розміщені відділи з фруктами та овочами? Це спеціально, аби створити у покупця враження свіжості та якості товарів в магазині.

Відділ з випічкою та хлібом частіше за все — найбільш ароматний. Його розміщують ближче до передньої частини магазину і так, щоб легко було підійти з різних сторін. Цікаво, що між звичайними хлібами розміщують варіанти на заквасці, багети тощо, бо урізноманітнити "картинку".

Молочний відділ зазвичай знаходиться в глибині магазину. Це змушує покупців проходити повз кілька інших відділів, та може спонукати до імпульсивних покупок. Щоб купити молока до кави потрібно пройти увесь магазин, де щось та й приверне увагу.

