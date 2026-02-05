Київ паралізувало через снігопад. Що відбувається в столиці та скільки коштує викликати таксі (фото, відео)

Комунальники з самого ранку намагаються прибрати наслідки негоди

Погода у Києві 5 лютого погіршилась. Вулиці міста знову засипає снігом. Через це на дорогах столиці виник колапс і злетіли ціни на таксі.

"Телеграф" розповідає, яка зараз ситуація на дорогах, скільки коштує дістатися з правого на лівий берег. Місцеві телеграм-канали пишуть, що Київ буквально застряг в заторах через сніг.

Водії вже другу годину намагаються дістатись з лівого на правий, ще гірша ситуація з містами-сателітами.

Також повідомляється, що на трасі Київ-Одеса сталась ДТП. Через це ускладнився рух в бік столиці. Аварія сталась на 57 км автодороги М-05. Вільна одна смуга для руху.

ДТП на трасі Київ-Одеса 5 лютого

З самого ранку в місті застряглі фури та авто, а мешканці жалілись на непочищені тротуари.

У Соломʼянському районі столиці комунальники з ночі чистять ніг

Сніг на сходах у Києві 5 лютого

Ситуація на дорогах у Соломʼянському районі Києва 5 лютого

Журналісти Новини.LIVE пишуть, що під колесами авто — "каша зі снігу". Зокрема, на Жилянській починає працювати техніка, а ось на Шота Руставелі не чищені ні смуги для руху авто, ні для громадського транспорту.

Близько 13:00 у Києві снігопад лише посилився, а ситуація на дорогах та тротуарах у столиці від ранку кращою не стала, зазначається у повідомленні Новини.LIVE.

Скільки коштує дістатися на таксі з правого на лівий берег у Києві

Через погіршення погодних умов та транспортний колапс у Києві, ціни на послуги таксі зранку коштували від 1200 до 1800.

Станом на 12:30, дістатись з правого на лівий берег доведеться заплатити значно дешевше. Ціни варіюються від 500 до 700 грн.

Погода у Києві

У столиці сьогодні потеплішає, однак посилиться сніг, на дорогах — ожеледиця. Вдень у Києві очікується до -4…-6°С.

Погода у Києві 5 лютого

Про покращення погоди у Києві до кінця тижня писали і журналісти "Телеграфу". Також зазначається, що у п’ятницю, 6 лютого, вночі прогнозують -6…-8 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть – 6…-4 градусів. Очікується невеликий сніг із дощем. Сайт Ventusky поділився прогнозом, згідно з яким із 4 по 8 лютого Київ поступово засипатиме снігом. Потім тиждень пройде без опадів, а найбільш сніговим днем стане 15 лютого.

