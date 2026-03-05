Рус

Гігантські квіти та цукерки: як виглядають весняні локації у прифронтовому Харкові (репортаж)

Марія Назарова ,
Велике іграшкове ведмежа в центрі Харкова
Велике іграшкове ведмежа в центрі Харкова. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Місто прикрашають до весняних свят попри обстріли

У прифронтовому Харкові є традиція прикрашати місто до весняних свят. Дивлячись на деякі локації, неможливо повірити, що по обласному центру прилітає щодня. У цьому і полягає сенс інсталяцій: щоб харків’яни могли хоч на хвилину забути про війну, що триває п’ятий рік, і захопилися прекрасним.

Весняний чепурний Харків відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Його кадри нагадують казку.

Харків, березень 2026
Харків у березні 2026 року
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026

Новий декор весни все про те ж — про красу, кохання та жіночність. Частина міста зберегла червоний колір, який переважав рік тому. Харків’янам припали до смаку величезні штучні квіти та букети. Кажуть, що ця мода прийшла із Європи.

Новинка цього року — багато жовтого, який символізує пробудження природи, особливо на тлі снігу, що ще залишився. Цей колір обрали для центру міста та центрального парку.

Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026
Харків, березень 2026

Комунальники своїми руками зробили тисячі квітів із паперу або перефарбували минулорічні декорації. Намагалися обійтися тим, що вже було, щоби багато не витрачати.

Харків, березень 2026
Ці квіти у 2025 році були рожевими
Харків, березень 2026

Ці гігантські цукерки для Гулівера виготовлені зі звичайної водонепроникної кальки.

Харків, березень 2026

У місті також з’явились нові фігурки. Наприклад, миле ведмежа, з яким вже хочеться сфотографуватися.

Харків, березень 2026

Нагадаємо, погода у Харкові обіцяє бути контрастною та динамічною. Починаючи з 8 та 9 березня ситуація дещо стабілізується, проте різкого потепління чекати не варто.

