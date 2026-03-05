Гігантські квіти та цукерки: як виглядають весняні локації у прифронтовому Харкові (репортаж)

Місто прикрашають до весняних свят попри обстріли

У прифронтовому Харкові є традиція прикрашати місто до весняних свят. Дивлячись на деякі локації, неможливо повірити, що по обласному центру прилітає щодня. У цьому і полягає сенс інсталяцій: щоб харків’яни могли хоч на хвилину забути про війну, що триває п’ятий рік, і захопилися прекрасним.

Весняний чепурний Харків відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Його кадри нагадують казку.

Харків у березні 2026 року

Новий декор весни все про те ж — про красу, кохання та жіночність. Частина міста зберегла червоний колір, який переважав рік тому. Харків’янам припали до смаку величезні штучні квіти та букети. Кажуть, що ця мода прийшла із Європи.

Новинка цього року — багато жовтого, який символізує пробудження природи, особливо на тлі снігу, що ще залишився. Цей колір обрали для центру міста та центрального парку.

Комунальники своїми руками зробили тисячі квітів із паперу або перефарбували минулорічні декорації. Намагалися обійтися тим, що вже було, щоби багато не витрачати.

Ці квіти у 2025 році були рожевими

Ці гігантські цукерки для Гулівера виготовлені зі звичайної водонепроникної кальки.

У місті також з’явились нові фігурки. Наприклад, миле ведмежа, з яким вже хочеться сфотографуватися.

Нагадаємо, погода у Харкові обіцяє бути контрастною та динамічною. Починаючи з 8 та 9 березня ситуація дещо стабілізується, проте різкого потепління чекати не варто.