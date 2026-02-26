Вулиця гріха: де у Харкові були десятки борделів — це місце зберіглося і зараз (фото)

На одній вулиці було 20 борделів

Нетіченська вулиця у Харкові була осередком розпусти до кінця 19 століття. Саме на ній зосередилась найбільша кількість борделів — через це її називали Мільйонною. Їх було настільки багато, що місцеві навіть звертались до губернатора, щоб викорінити цей "осередок".

"Телеграф" зібрав, що відомо про історію цієї вулиці та її відомих мешканок. Як писав історик Андрій Парамонов в роботі "Історія Харківської проституції до 1917 року", однією з перших розпусниць міста можна вважати жінку Стрельникову. Вона жила біля річки Нетечі. Саме вона фігурує на початку 19 століття у багатьох документах.

Зростанню кількості публічних будинків сприяли кілька факторів, серед яких була легалізації проституції в 1844 році. Були встановлені правила борделів — їх відкривали з дозволу поліції, утримувачкою могла бути тільки жінка від 30 до 60 років, діти в борделі не мали жити, а працювати там могли тільки від 16 років.

Список публічних жінок в одному з домів на Нетіченській/ Джерело: nakipelo.ua

Мали бути списки проституйованих жінок, сам бордель мав бути з відокремленими ліжками, мінімум ширмами, оговорювались чиста білизна, турбота про здоров'я працівниць і не тільки. Цікаво, що по неділях та святкових днях працювати починали після обідні в церквах, а учням освітніх закладів та неповнолітнім юнакам в борделі було не можна.

Один з будинків на вулиці Нетіченській/ Джерело: 057

На 1858 рік на цій вулиці вже було 20 борделів з близько сотнею публічних жінок. Серед них була відомою Марія Ворожейкіна. Харків'янка пропрацювала у цій сфері близько 20 років, а в старості стала сама утримувати бордель. Інша відома повія — міщанка Авдотья Козлова. Вона була одружена, але це не стало перепоною. Її вважали однією з найкрасивіших.

З 19 століття зберігся будинок № 35. Власник після початку буму борделів здав будинок купцю з Бердичева Берке Тухшнейду. що відкрив у флігелі харчевню для євреїв. Родичка купця Катерина водночас в самому домі відкрила публічний дім. Проте таке сусідство довго не протрималось.

Дім № 35 по вулиці Нетіченській/ Джерело: otkudarodom.ua

Тільки у 1880-х роках публічні будинки почали закриватися — неподалік відкрили жіночу гімназію. Цікаво, що окрім борделів на цій вулиці жили майстри різних ремесел, небагаті купці тощо. Більшість будинків були зруйновані під час Другої світової війни і на їхньому місці зводили нові.

Музична школа на Нетіченській/ Фото: Іван Пономаренко, 2015, moniacs.kh.ua

