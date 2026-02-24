Мировые лидеры прибыли в Киев на годовщину вторжения: что планируется, все заявления, фото и видео

В столицу прибыло более 10 иностранных гостей

На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Киев прибыл ряд европейских политиков. На вокзале в столице иностранных гостей встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Телеграф" следит за событиями и визитами европейских политиков в Украину 24 февраля 2026 года в реальном времени. В Киеве состоится заседание "Коалиции решительных" и саммит "Украина – страны Северной Европы и Балтии".

10:00 Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с иностранными гостями приняли участие в молитвенном завтраке 24 февраля 2026.

08:00 В Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, это уже десятый визит чиновника в Киев с начала полномасштабной войны.

Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев 24 февраля 2026

Также в столицу прибыли глава Европейского совета Антониу Кошта, лидеры Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Хорватии. Всех встречает глава МИД Сибига.

Антониу Кошта прибыл в Киев 24 февраля 2026

Эвика Силиня, премьер Латвии прибыла в Киев 24 февраля 2026

Андрей Пленкович, премьер Хорватии прибыл в Киев 24 февраля 2026

Кристен Михал, премьер Эстонии

Напомним, что прогнозы нардепов на 2026 год о войне в Украине разные. Но все сходятся в одном — легко не будет, и Украина заслуживает только справедливого мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский впервые показал бункер на Баковой, где провел первые дни полномасштабного вторжения.