Украинка была последней принцессой Кореи

Юлия (Джулия) Муллок была дочерью украинских эмигрантов в США, она родилась в 1928 году в Пенсильвании. Получила хорошее образование и работала в команде одного из лучших архитекторов Нью-Йорка.

Юлия встретила принца во время продажи своей квартиры в Нью-Йорке, она хотела что-то изменить и уехать в Испанию. Осмотреть квартиру пришел выпускник Принстона Гу — последний принц Корейской империи. Он был прямым потомком династий Чосонов, правившей Кореей с конца ХIV века. К моменту встречи с Юлией империи уже не существовало, потому что в 1910 году государство аннексировала Япония.

Принц попросил Юлию ради него остаться в Штатах. Впоследствии Гу сделал ей предложение. Так украинка стала принцессой Кореи, за которой к концу жизни закрепился титул "Ее Императорское Величество". Венчались молодожены в греко-католической церкви Святого Юра на Манхеттене.

В 1963 году к власти в Корее пришел новый президент и дал согласие на возвращение королевской семьи на родину и разрешил поселиться в одном из сеульских дворцов.

В конце концов Юлия и Гу удочерили девочку, которую назвали Евгенией. Юлия занималась благотворительностью в детских домах и открыла магазин одежды, сшитой людьми с инвалидностью. Местные называли ее "Большой мамой". В 1982 году пара официально развелась после 20 лет брака.

