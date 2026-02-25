Приумножите свой доход: куда следует положить деньги 25 февраля и что строго запрещено делать

Не стоит 25 февраля игнорировать важных традиций и запретов

В среду, 25 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память архиепископа и святителя Тарасия Константинопольского. По старому стилю этот праздник припадал на 10 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Архиепископ и святитель Тарасий Константинопольский — выдающийся церковный деятель Византии, патриарх Константинопольский. Сыграл ключевую роль в восстановлении почитания икон после периода иконоборчества, укреплял церковь и был ревностным защитником православной веры.

Что можно делать 25 февраля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю, прося защиты и помощи в трудных ситуациях;

В этот день необходимо помогать нуждающимся. Чем больше дадите, тем больше вам вернется;

Если начать лечение серьезной болезни, можно рассчитывать на благоприятный результат;

Считалось, что если сегодня на кухонный стол положить деньги, их количество значительно возрастет.

Святитель Тарасий Константинопольский

Что нельзя делать 25 февраля:

В этот день не стоит проявлять лень и откладывать домашние дела, иначе можно привлечь неудачи в дом;

Не советуют что-либо планировать и совершать серьезные покупки — день неблагоприятен для финансовых решений;

Выбрасывать из дома старые вещи нельзя — вместе с ними уйдет и все хорошее;

Нельзя смотреть в дом с улицы через окно опасно. Считается, что в дом проникнут болезни;

Не следует ссориться и проявлять злость, иначе можно потерять счастье и гармонию в семье.

Народные приметы на 25 февраля:

Гром в этот день предвещает похолодание;

Хорошая погода на Тарасия обещает теплое лето;

Если 25 февраля выпадает снег, то перед Пасхой ожидается холодная и дождливая неделя.

