Волчья шерсть и сердце котенка: Румыния презентовала первую в истории национальную породу кошек

Они выжили в Карпатах без помощи человека, сопровождали горцев – и теперь выходят на международную арену

В феврале 2026 года в Тимишоаре (Румыния) прошла выставка, которая привлекла взгляды судей из Нидерландов, Германии и Латвии. Главными звездами запада стали трансильванские кошки — стройные, диковатой внешности, с золотисто-зелеными глазами и шерстью цвета серого волка.

Если все пойдет по плану, уже летом 2026 года порода получит официальную омологацию — и у Румынии будет своя гордость на международных кошачьих шоу. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Из карпатских сел – на мировой подиум

Трансильванская кошка – не результат селекционной работы заводчиков и не прихоть генетиков. Она родилась сама по себе в отдаленных трансильванских селах и горных районах Карпат, где существует, по некоторым оценкам, уже сотни лет. Суровый климат и естественный отбор сделали свое: выживали наиболее выносливые, наиболее сообразительные, наиболее адаптированные.

Результат получился поразительным. Серая шерсть с белесыми прожилками — как иней или туман над горами. Заостренная морда, большие уши, как у летучей мыши, глаза, сияющие изумрудом или золотом в зависимости от освещения. Вес — до 5-6 кг, тело крепкое, но грациозное. А еще шерсть, чувствительная к температуре: на спине она темнее, с характерным волчьим оттенком.

Местные легенды утверждают, что эти кошки когда-то охраняли детей от волков в горах. Верить или нет — дело личное, но образ "стража Карпат" породе подходит идеально.

Не просто красавица – а еще и душа компании

Облик трансильванской кошки – дикая и загадочная. Но характер — полная противоположность стереотипу о холодных и независимых котах.

Судья с международным опытом Беверли Элиан, которая оценивала тимишоарских участников, была под впечатлением: "Игривые, дружелюбные, счастливые. Люди в восторге от их мягкого характера". Для судей выставки темперамент – не мелочь, а один из ключевых критериев оценки породы.

Четыре поколения — и шаг к признанию

Чтобы порода получила официальный статус, нужно доказать ее стабильность на протяжении нескольких поколений. В настоящее время четыре поколения трансильванских кошек официально зарегистрированы и документированы. Данные, собранные на выставке в Тимишоаре, переданы международным фелинологическим организациям — WCF и GCCF уже предоставили провизорное признание породы.

Финальное решение ожидается летом 2026 года. Если все пройдет успешно, трансильванские кошки смогут соперничать на равных с британскими короткошерстными, сибирскими или саваннами на самых престижных шоу мира.

