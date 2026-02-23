Она связана с Сумами

Почти каждый город Украины имеет свою длинную улицу, не исключением стала и Полтава. Ведь здесь есть улица протяженностью более 3 км.

"Телеграф" расскажет, что в ней интересного и ее историю. Отметим, что эта улица выходит к автодороге Сумы – Полтава (автомобильный путь Н12 национального значения).

Самой длинной улицей Полтавы является Ахтырский Шлях. Она находится на левобережье долины Ворсклы. Проходит от площади Славы возле Южного вокзала до Затуринского переезда, за ним продолжается в северном направлении до черты города, как ул. Героев труда. Кроме того, улица Ахтырский Шлях выходит к автостраде Сумы — Полтава, Н12. Ее протяженность достигает 3,55 км.

Улица Ахтырский Путь в Полтаве. Фото: Википедия

Интересно, что в 1920 году улица называлась Петропавловская, ведь проходила в направлении одноименной церкви. Впоследствии его назвали ул. Сакко в честь американского анархиста – "борца за права рабочих" Николо Сакко. Хотя он никак не связан с Украиной или украинцами, но его имя распиарено большевистской пропагандой, как "жертвы капитализма".

В 2023 году улицу переименовали в Ахтырский Шлях, ведь российские оккупанты не вошли на территорию Полтавщины, благодаря защитникам двух городов, в том числе Ахтырки. К слову, в ее направлении идет эта улица, как городское продолжение автодороги Полтава — Сумы.

