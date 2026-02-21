Назвали в честь древнейшей церкви? Что скрывает Туровская улица на киевском Подоле

Несколько сотен метров между старым Подолом и набережной Днепра — а в них уместилось более тысячи лет киевской истории

Подол — один из самых древних и интересных районов Киева, где почти на каждом шагу под слоем современного асфальта скрывается средневековая или, по крайней мере, дореволюционная Украина. Туровская улица — отличный тому пример: компактная, неприметная, на первый взгляд, но удивительно насыщенная историей артерия между старым Подолом и берегом Днепра.

Где находится Туровская улица

Туровская улица расположена в Подольском районе Киева, в районе Плоска. Она тянется от улицы Еленовской до пересечения Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой улиц — то есть образует одну из важных поперечных артерий между старым Подолом и набережной Днепра.

К Туровской примыкают улицы Почайнинская, Оболонская и Юрковская. Эти названия — сами по себе маленькое путешествие в прошлое: Почайна, Оболонь, Юрковщина — все это давние напоминающие топонимы, каким живым и насыщенным был этот уголок города еще во времена Киевской Руси.

Откуда название: две версии, обе интересны

Туровская улица впервые появляется на проектном плане Киева 1812 года – и уже тогда под современным названием. Это делает ее одним из тех подольских топонимов, которые практически не менялись более двухсот лет. В 1869 году название официально закрепили в форме "Туровская", а в советских справочниках 1950–1970-х улица фигурировала как Туровская – эхо тогдашней русифицированной практики наименований. После восстановления независимости вернулась украинская форма – Туровская.

Происхождение названия исследователи связывают с двумя древними объектами этой местности. Первая версия — Туровская божница времен Киевской Руси. Сакральный объект, напоминающий о глубоком религиозном прошлом Подола. От самого сооружения уже ничего не осталось, но название улицы сохранило о нем память.

Вторая версия — ручей Турец, правый приток Почайны, когда-то протекавший поблизости. Сегодня он взят в коллектор и скрылся с поверхности города, как и десятки других киевских ручейков. Но когда-то именно эти водоемы определяли образ Подола — с поймами, проливами и влажными лугами. Таким образом, в коротком слове "Туровская" зашифрована и средневековая христианская история Киева и почти стерта сегодня гидрография древнего Подола.

Эклектика в камне: от сталинок до новостроек

Сегодня Туровская – это настоящая выставка киевской архитектурной эклектики. Здесь буквально бок о бок стоят дома разных стилей и эпох, и именно в этом ее особая прелесть.

Сталинки (дома №12, 30/55, 32) — массивные, с характерными арками и лепниной, они задают тон улице. Рядом типичная пятиэтажная хрущевка (№19) и девятиэтажная кирпичная (№4): функциональные, без лишних украшений, они напоминают о времени массового жилищного строительства 1960–70-х.

Отдельно стоит отметить здания начала ХХ века, сохранившие черты дореволюционного Подола — они отличаются на фоне остальной застройки и создают впечатление о том, как выглядел район до революции и советской перестройки.

Дом по Туровской, 26

Наконец, современные дома по индивидуальным проектам (№9, 15, 18–20, 24, 29, 31) завершают эту пеструю картину. Новая архитектура здесь соседствует с довоенными и послевоенными зданиями — порой органично, иногда диссонируя, но всегда интересно.

Дом по Туровской, 31

Прогулка по Туровской как мини-экскурс в историю Киева

Туровская улица – это компактный "срез" нескольких эпох сразу. Здесь прослеживается непрерывность функций: от древней божницы и ремесленных мастерских до социальных учреждений, научных институтов и новых жилых комплексов.

Условная линия между старым Подолом и современным Киевом проходит буквально по фасадам домов. Для киевлян и гостей города прогулка по Туровской может стать короткой, но очень показательной экскурсией — о том, как Киев менялся на протяжении нескольких веков и как эти изменения отразились на одном небольшом подольском квартале.

