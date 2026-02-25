На вес золота: почему за этот шоколад платят космические деньги

Эквадорский бренд превратил плитку шоколада в коллекционный предмет

Есть вещи, которые кажутся бессмысленными ровно до того момента, пока не разберешь их до деталей. Шоколад To’ak за 490 долларов – как раз из таких.

На первый взгляд это похоже на очередной люксовый "аксессуар" для людей со слишком большим кошельком и слишком малым количеством проблем. Но стоит копнуть поглубже, и впечатление изменится.

Какао, которое должно было исчезнуть навсегда

Главный секрет To’ak кроется не в маркетинге и не в позолоченной упаковке – а в самих какао-бобах. Бренд использует сорт Ancient Nacional, долгое время считавшийся полностью потерянным. В начале XX века болезнь уничтожила большинство плантаций этого вида, и мир постепенно забыл о его существовании.

Однако в 2013 году основатели To’ak сделали настоящее открытие: в эквадорской долине Пьедра-де-Плата они наткнулись на участок со столетними деревьями. ДНК-тесты подтвердили – перед ними генетически чистый Ancient Nacional, один из древнейших культивируемых сортов какао на планете. Сегодня эти деревья охраняются как редкое наследие, а их плоды собирают вручную в скудных количествах.

Именно редкость сырья закладывает основание для астрономической цены. Но это только начало истории.

Выдержка, как у элитного алкоголя

To’ak первым в мире ввел для шоколада практику длительного устаревания – то есть выдержки в бочках. Этот метод давно знаком поклонникам односолодового виски или старого коньяка, но для кондитерской индустрии он стал настоящей революцией.

После производства плитки "отдыхают" в бочках из-под французского коньяка или американского бурбона. За годы выдержки шоколад насыщается сложными вторичными ароматами – ванилью, табаком, сухофруктами, пряными нотами. Некоторые коллекционные экземпляры производят в бочках более пяти-шести лет.

Производители утверждают, что за это время происходят изменения на молекулярном уровне — структура жиров и сахаров трансформируется, а вкусовая палитра приобретает глубину, недостижимую для обычного шоколада. Поэтому сомелье и гастрономические критики сравнивают дегустацию To’ak с дегустацией редкого вина.

Сколько стоит удовольствие

Ценовая линейка To’ak поражает своим диапазоном – но даже самые доступные позиции трудно назвать бюджетными. Флагманская коллекция Art Series – это плитки с выдержкой в премиальных бочках по цене до 490 долларов за 50 граммов. Для сравнения: столько стоит средний смартфон или билет бизнес-класса.

Серия Signature Series с выдержкой в разных видах дуба обойдется от 45 до 60 долларов за плитку. А лимитированная Rain Harvest – шоколад из какао, собранного в сезон дождей, – продается в пределах 35-40 долларов. Дело в том, что дождливые сезоны придают бобам особый микроклимат и уникальный вкусовой профиль, который невозможно воспроизвести искусственно.

Так стоит или нет?

To’ak – не для тех, кто ищет просто вкусный шоколад. Это продукт для коллекционеров, гастрономических энтузиастов и людей, готовых платить за уникальность опыта так же охотно, как за произведение искусства или редкую бутылку вина.

В известном смысле бренд выполняет важную культурную миссию: он возвращает шоколаду сакральный статус, который тот имел тысячелетия назад у племен майя и ацтеков. Для них какао было не сладостями, а священным напитком богов, валютой и средством медитации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему одна шоколадная конфета стоит 250 долларов и почему это оправдано. Влиятельные издания назвали ее самым дорогим шоколадом в мире.