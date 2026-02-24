Во Львове дети и взрослые подхватили инфекцию в развлекательном центре: где они были и что ели

После празднований в детском центре десятки гостей жалуются на рвоту, диарею и высокую температуру

В развлекательном заведении Львова дети и взрослые подхватили кишечную инфекцию. За два дня 22 и 23 февраля во Львовскую областную инфекционную больницу уже госпитализировали 15 человек, из которых 11 — дети. По состоянию на утро 24 февраля количество пострадавших выросло.

Что нужно знать:

Пострадавшие посещали развлекательный центр Dragon Park

Специалисты Госпродпотребслужба провели санэписледование

Посетители сообщают о рвоте, диарее, температуре, головной боли

В соцсетях пользователи пишут о массовых случаях заболевания среди гостей празднований

О случившемся сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней. Они также отметили, что работают на объекте вместе с Госпродпотребслужбой. Пострадавшие с 18 по 21 февраля питались в развлекательном заведении. В инфекционной больнице сейчас 20 пациентов, 17 из которых дети в состоянии средней тяжести. Посещали они Dragon Park.

Что говорят специалисты

Как сообщили "Телеграфу" в управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области, 23 февраля проводили обследование заведения: "Проводили санепидрасследование и по итогам эпидрасследования проводили отбор продуктов. Две пробы отобрали, то, что в них там можно было отобрать, из того, что готовилось. Смывы взяли с объектов окружающей среды и обследовали персонал на носительство возбудителей патогенных энтеробактерий, золотистого стафилококка. Еще должны дообследовать тех людей, которых не было". Там также подтвердили, что речь идет о ресторане развлекательного центра Dragon Park.

Родители жалуются, что детям пришлось вызвать скорую

"Почти у всех детей и родителей, которые были на празднике, начиная +/- с 20:00, скажем так, душа открывалась наружу. Ощущения, должен сказать, незабываемые. Никакими таблетками-медикаментами этот процесс у ребенка остановить не удалось, пока уже под утро не приехала скорая с каким-то чудо-уколом", — описывает состояние ребенка пользовательница Елена.

Сообщение о недомогании после посещения Dragon Park

Случаи, когда заболели все присутствующие на празднике, не единичны. На это жалуются посетители в разных соцсетях. "В ночь с субботы на воскресенье пережили одну из самых плохих ночей в жизни. Рвота, которая не останавливалась более 5 часов". У части пользователей желудочные расстройства начались у родственников, с которыми позже контактировали дети. Основные перечисленные симптомы – головная боль, лихорадка, диарея, рвота. Конкретные блюда, которые могли вызвать реакцию, не называют, однако в основном в меню празднований — пицца, бургеры и т.д.

Сообщение о недомогании после посещения Dragon Park

Сообщение о недомогании после посещения Dragon Park

"У нас такая же ситуация. 20.02. Были на дне рождения у одноклассника сына, и на следующий день вечером у всех присутствующих по очереди началась рвота (лечение на несколько дней, некоторые даже скорую вызывали). Главное, что писали, а в ответ только мы дезинфицируем, у нас все прекрасно, каждый шарик протираем, это просто театр абсурда", — пишет Марта.

"Мы были в Драгон парке 20.02 на дне рождения, также на следующий день почти все гости имели такие симптомы (рвота, диарея, головная боль, лихорадка). И через день заболели и родственники, которые не были на дне рождения", — отмечает Кристина.

Сообщение о недомогании после посещения Dragon Park

Что известно о Dragon Park

Dragon Park открылся в Львове в январе 2024 года. Кроме батутной зоны, сеточных парков, лабиринта и горок, в развлекательном центре есть аттракционы за отдельную плату, ресторан, кэнди шоп, зона для малышей и т.д. Руководитель детского центра Игорь Телишевский в комментарии LVIV.MEDIA отметил, что лабораторные исследования еще продолжаются, поэтому делать выводы о возможном отравлении именно в заведении пока рано.

