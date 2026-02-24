Цена закупки упала, а в магазинах без изменений. Какие прогнозы на стоимость свинины

На стоимость повлияют и отключение света

Закупочная цена свинины в Украине снизилась почти на 30%, а вот стоимость в магазинах не изменилась. При этом прогнозы на цены на мясо не радуют.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Сколько стоит свинина и когда подорожает: прогнозы экспертов рынка (инфографика).

Что нужно знать:

Закупочная цена свинины достигает 70 грн/кг

В магазинах кг свинины стоит больше 200 грн

Цены могут вырасти, но не так скоро

Сейчас на рынке закупочная цена свиней живым весом составляет 69-70 грн за килограмм. То есть она на 30% меньше, чем в октябре 2025 года. Тогда стоимость достигала 100 грн. Специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" прогнозируют, что цена будет оставаться на этом уровне в ближайшие недели.

В магазинах свинина стоит: грудинка — 212 грн/кг, лопатка — 227 грн/кг, ошейок — 320 грн/кг, ребра — 232 грн/кг, шашлык — 301 грн/кг. Выходит, что стоимость практически не изменилась по сравнению с январем, хотя цена закупки снизилась. Однако даже прогнозы экспертов не радуют украинцев.

Цены на свинину в феврале 2026

"В ближайшие полгода цена будет на уровне 70 грн, возможно, дорастет до 80 грн, что было бы желательно производителям. Но потребители желали бы, чтобы она оставалась ниже", — говорит аналитик мясного рынка Николай Бабенко.

По словам эксперта, ценообразование происходит следующим образом: чем больше будет расти цена, тем меньше потребление. Люди будут покупать меньше мяса, что приведет к избытку предложения и снижению стоимости.

В то же время рост цены на свинину считают неизбежным из-за отключения света, ведь при потеплении энергетическая ситуация ударит не только по магазинам, но и по фермам.

