Цена закупки упала, а в магазинах без изменений. Какие прогнозы на стоимость свинины
На стоимость повлияют и отключение света
Закупочная цена свинины в Украине снизилась почти на 30%, а вот стоимость в магазинах не изменилась. При этом прогнозы на цены на мясо не радуют.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": Сколько стоит свинина и когда подорожает: прогнозы экспертов рынка (инфографика).
Что нужно знать:
- Закупочная цена свинины достигает 70 грн/кг
- В магазинах кг свинины стоит больше 200 грн
- Цены могут вырасти, но не так скоро
Сейчас на рынке закупочная цена свиней живым весом составляет 69-70 грн за килограмм. То есть она на 30% меньше, чем в октябре 2025 года. Тогда стоимость достигала 100 грн. Специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" прогнозируют, что цена будет оставаться на этом уровне в ближайшие недели.
В магазинах свинина стоит: грудинка — 212 грн/кг, лопатка — 227 грн/кг, ошейок — 320 грн/кг, ребра — 232 грн/кг, шашлык — 301 грн/кг. Выходит, что стоимость практически не изменилась по сравнению с январем, хотя цена закупки снизилась. Однако даже прогнозы экспертов не радуют украинцев.
"В ближайшие полгода цена будет на уровне 70 грн, возможно, дорастет до 80 грн, что было бы желательно производителям. Но потребители желали бы, чтобы она оставалась ниже", — говорит аналитик мясного рынка Николай Бабенко.
По словам эксперта, ценообразование происходит следующим образом: чем больше будет расти цена, тем меньше потребление. Люди будут покупать меньше мяса, что приведет к избытку предложения и снижению стоимости.
В то же время рост цены на свинину считают неизбежным из-за отключения света, ведь при потеплении энергетическая ситуация ударит не только по магазинам, но и по фермам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 25 февраля в "АТБ" креветки будут продавать на треть дешевле.