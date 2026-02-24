Сегодня носит имя киевского князя: как эта улица называлась раньше и где находится в Киеве

Что стоит знать о Ростиславской улице в Киеве

В Киеве есть улицы, которые заявляют о себе яркими вывесками для туристов и очередями в модные кафе. Остальные же тихо стоят и хранят свою память. Ростиславская на Шулявке – именно из таких.

Небольшая, скромная, зажатая между типичными советскими пятиэтажками, она вместила на нескольких сотнях метров казармы 1910 года, первое киевское сооружение в стиле конструктивизм и название, за которое город боролся и возвращал себе 56 лет. Здесь есть о чем рассказать и ради чего свернуть с более людных маршрутов.

Где она находится

Ростиславская улица находится в Шевченковском районе Киева, в исторической местности Шулявка. Она лежит от улицы Вячеслава Чорновола до улиц Богдана Гаврилишина и Коперника; рядом прилегает улица Шолуденко.

На первый взгляд – тихая жилищная артерия с преимущественно среднеэтажной советской застройкой. Но стоит присмотреться повнимательнее.

История названия: от Лагерной до Рыбалко – и обратно в Ростиславскую

Топонимическая биография этой улицы — почти конспект киевской истории за полтора столетия. В середине XIX века здесь сформировалась Лагерная улица – дорога в казармы Луцкого полка на Дегтяревской. Некоторое время разные ее участки фигурировали в документах как 1-я и 2-я Лагерна, а в 1944 году оба объединили под названием Табірна — фактически тот же "лагерный" топоним, только в украинском переводе.

В послевоенные годы при масштабном сносе старой застройки улицу сократили до современных размеров. Вместе с ней исчезли и несколько соседних проездов, в том числе улица, которая еще с середины XIX века называлась Ростиславской и вела свое имя от киевского князя Ростислава Мстиславича.

В 1967 году улице дали новое имя — Маршала Рыбалко, в честь советского военачальника Павла Рыбалко, маршала танковых войск.

Но в 2023 году Киев вернул улице ее досоветское имя. Решение о переименовании в рамках деколонизации топонимики поддержали более 13 тысяч пользователей приложения "Киев Цифровой". Так Ростиславская снова появилась на картах — уже не как дань советскому пантеону, а как обращение к собственной, киевской традиции.

Что стоит увидеть: архитектура двух эпох

На короткой улице сосредоточены по крайней мере два здания, ради которых сюда стоит посетить.

Корпус Казарма, ул. Ростиславская, 10/8

Казармы 1910 года (дома №10/8 и №6/27)

Возведены по проекту архитектора Михаила Бобрусова в стиле неоклассицизм. По тогдашним правилам город обязан был обеспечивать военных за свой счет, поэтому строительство муниципальных "казарменных" домов было привычной практикой. До 1918 года здесь размещались две батареи 33-й артиллерийской бригады.

Корпус Казарма, ул. Ростиславская, 6/27

Сегодня эти здания – один из немногих уцелевших примеров городского военного строительства начала ХХ века в Киеве.

Пожарное депо 1927 года (дом №11)

Это не просто старое депо — а первое здание Киева в стиле конструктивизм. Построенная в 1927 году архитектором Михаилом Аничкиным для Окркомхоза, она отражает переход от эклектики и неоклассики к лаконичной, функциональной эстетике ранней советской авангардной архитектуры.

Пожарное Депо, ул. Ростиславская, 11

Более того, хронологически это здание является точкой отсчета целой страницы киевского модернизма. Для знатоков архитектуры и исследователей города это настоящая находка.

Ростиславская сегодня

Возвращение исторического названия – не только символический жест. Это часть более широкого процесса, в котором Киев переосмысливает свою городскую среду и возвращает себе собственную память вместо навязанной.

Сегодня Ростиславская — спокойная, немноголюдная улица, постепенно попадающая на маршруты любителей городской архитектуры и локальной истории. Несколько кварталов — и перед вами сразу три слоя города: дореволюционный, раннесоветский и современный. Такие места – редкость даже в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице, которую назвали в честь древнейшей церкви. Она расположена в Подольском районе Киева, в районе Плоска.