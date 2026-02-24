Путин обвинил Украину в терроризме и вспомнил ядерное оружие: главные заявления
Путин поручил ФСБ усилить защиту чиновников и предприятий ОПК, в частности, в оккупированных регионах Украины
Президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ в годовщину полномасштабного вторжения в Украину сделал ряд громких заявлений, в частности, обвинив Украину в терроризме. Российский лидер заявил, что "России не удалось нанести стратегическое поражение на поле боя", поэтому, по его словам, противник делает ставку на "индивидуальный и массовый террор".
Что нужно знать:
- Владимир Путин заявил о росте количества терактов и обвинил в них Украину
- Раздалось заявление о возможном использовании Украиной "ядерного компонента"
- Путин считает возможной диверсию на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" для срыва переговоров
Слова русского президента цитирует ряд СМИ РФ. Путин утверждает, что количество терактов в России в 2025 году возросло и возложил ответственность за это на украинские спецслужбы и их "зарубежных кураторов".
"Противник делает ставку на индивидуальный массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных представителей власти", — заявляет Путин, и вспоминает теракт у Савеловского вокзала, предположив, что взрыв стал следствием дистанционной вербовки через интернет. Отметим, что там подорвался смертник, по версии российских СМИ.
Путин призвал ФСБ сконцентрироваться на защите должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, работников образования и социальной сферы, в том числе в оккупированных регионах.
Кроме заявлений о терроризме, Путин заявил, что Украина якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Президент РФ также придумал возможные попытки подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море с целью срыва дипломатического процесса.
Напомним, "ядерная фантазия" России — заявление вражеской разведки о якобы подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерной бомбы. Никаких подтверждений разведка не дает, однако российские чиновники, в частности Дмитрий Медведев, уже начали расшатывать этот вопрос.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что активно обсуждается тема личной встречи Владимира Зеленского и российского президента Путина. Наше издание пообщалось с европейскими чиновниками и дипломатами по поводу диалога с Россией, встречи на высшем уровне и роли Европы в переговорном процессе.