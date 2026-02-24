Путин обвинил Украину в терроризме и вспомнил ядерное оружие: главные заявления

Путин поручил ФСБ усилить защиту чиновников и предприятий ОПК, в частности, в оккупированных регионах Украины

Президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ в годовщину полномасштабного вторжения в Украину сделал ряд громких заявлений, в частности, обвинив Украину в терроризме. Российский лидер заявил, что "России не удалось нанести стратегическое поражение на поле боя", поэтому, по его словам, противник делает ставку на "индивидуальный и массовый террор".

Что нужно знать:

Владимир Путин заявил о росте количества терактов и обвинил в них Украину

Раздалось заявление о возможном использовании Украиной "ядерного компонента"

Путин считает возможной диверсию на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" для срыва переговоров

Слова русского президента цитирует ряд СМИ РФ. Путин утверждает, что количество терактов в России в 2025 году возросло и возложил ответственность за это на украинские спецслужбы и их "зарубежных кураторов".

"Противник делает ставку на индивидуальный массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушения на представителей государственных и военных представителей власти", — заявляет Путин, и вспоминает теракт у Савеловского вокзала, предположив, что взрыв стал следствием дистанционной вербовки через интернет. Отметим, что там подорвался смертник, по версии российских СМИ.

Взрыв у Савеловского вокзала/Скриншот РосСМИ

Путин призвал ФСБ сконцентрироваться на защите должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, работников образования и социальной сферы, в том числе в оккупированных регионах.

Кроме заявлений о терроризме, Путин заявил, что Украина якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Президент РФ также придумал возможные попытки подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море с целью срыва дипломатического процесса.

Напомним, "ядерная фантазия" России — заявление вражеской разведки о якобы подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерной бомбы. Никаких подтверждений разведка не дает, однако российские чиновники, в частности Дмитрий Медведев, уже начали расшатывать этот вопрос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что активно обсуждается тема личной встречи Владимира Зеленского и российского президента Путина. Наше издание пообщалось с европейскими чиновниками и дипломатами по поводу диалога с Россией, встречи на высшем уровне и роли Европы в переговорном процессе.