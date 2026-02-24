Укр

Путин сделает его крайним? Почему провальное наступление на Запорожье станет лебединой песней Герасимова

Мария Назарова
Владимир Путин, Валерий Герасимов Новость обновлена 24 февраля 2026, 22:33
Владимир Путин, Валерий Герасимов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Начальник Генштаба ВС РФ допустил ошибку, взяв на себя ответственность

Публичное объявление об открытии нового стратегического направления в Запорожской области может обернуться серьезными последствиями для российского военного руководства. В случае провала операции, ответственный за это уже фактически определен.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился военный эксперт Иван Тимочко. Приговор сам себе подписал Валерий Герасимов.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов публично объявил об открытии нового стратегического направления – Запорожского. Сам назвал, сам подчеркнул, сам взял ответственность. Тимочко считает, что это была ошибка.

"Герасимов сам озвучил и сам для себя определил – публично акцентировал, что открывает еще одно стратегическое направление в Запорожской области. То есть ответственность он взял на себя", – говорит эксперт.

Теперь, если операция провалится, Путину даже не придется ничего объяснять – крайний уже есть. Главе Кремля легче будет его назначить виновным.

"Я думаю, что это лебединая песня Герасимова", — говорит Тимочко.

По его словам, начальник Генштаба ВС РФ — единственный "динозавр", который до сих пор остается на своей должности из тех, кто начинал войну против Украины, кроме самого Путина.

Напомним, Россия атаковала Запорожье в годовщину полномасштабного вторжения. Есть пострадавшие.

