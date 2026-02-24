Большая "зачистка" на юге: повлияло ли блокирование Starlink на успехи ВСУ

Стал ли хаос в российской связи главным "бонусом" для украинского наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы освободили 300 квадратных километров на южных направлениях фронта. Это произошло почти одновременно с тем, как Россия массово лишилась доступа к терминалам Starlink, которые она годами нелегально использовала на передовой.

Есть ли между этими двумя событиями прямая связь?

"Телеграф" пообщался с военным экспертом Иваном Тимочко и выяснил, насколько действительно потеря Starlink ударила по боеспособности российской армии — и стала ли она причиной украинских успехов.

Россия годами возила Starlink на фронт как контрабанду – и вот это вышло ей боком

То, что произошло со Starlink у россиян, – это не просто техническая проблема. По данным Bloomberg, ссылающимся на высокопоставленных европейских дипломатов и представителей НАТО, коммуникационные трудности России напрямую связаны с некоторыми недавними успехами Украины на поле боя.

Иван Тимочко

Россия использовала тысячи терминалов Starlink на линии фронта. Часть из них завозили через третьи страны, часть из- за откровенных коррупционных схем. Иван Тимочко говорит, что это уже вылилось в громкие уголовные дела: "В России за эту историю посадили нескольких офицеров, генералов. Они превратили поставку Starlink в чисто коррупционный бекграунд, а российские системы связи не внедрялись".

Проще говоря: вместо того, чтобы развивать свою военную связь, часть командиров просто зарабатывала на Starlink — регистрировала терминалы на подставных лиц, брала откаты, организовывала схемы поставок. А теперь, когда доступ закрыт, целые комплесы оборудования, в которое эти терминалы были встроены, превратилось в металлолом.

"Большое количество российского оборудования, в которое были интегрированы Starlink, не сможет использоваться. Те же "молнии" и другие системы, в которых они были уже встроены — Starlink превратит их в металлолом или заставит переоборудовать", — объясняет Тимочко.

300 квадратных километров – и причина здесь не в чужих спутниках, а в месяцах подготовки

Но значит ли все это, что именно блокировка Starlink спровоцировала украинские успехи на юге? Тимочко отвечает прямо: "Нет. Это, скажем так, приятный бонус".

По его словам, военные операции не строятся на внезапных внешних событиях – даже таких резонансных, как отключение Starlink.

Военные операции готовятся заблаговременно — недели, а скорее месяцы. Каждая операция — это огромное количество механизмов от банального планирования до государственных заказов конкретной продукции на перспективу через два, три, десять месяцев. Иван Тимочко.

То, что украинские успехи совпали по времени с проблемами России со связью, — это совпадение. Приятное, но совпадение. "Военные операции не строятся ни на эмоциях, ни на каких-либо предыдущих политических решениях", — говорит эксперт.

Кроме того, сам факт сделки долго скрывался. Первыми о наступлении закричали россияне, потом подхватили западные СМИ. Украинские источники до последнего говорили "стабилизационные действия", затем "зачистка". И только после слов Зеленского о 300 километрах тема открыто зазвучала в украинском информпространстве.

Терминалы Старлинк.

Starlink – это гражданская связь. А у России есть еще и собственный — и это важно понимать

Еще один момент, который легко упустить в дискуссии о Starlink: это гражданская технология. Не военная.

"Любая армия имеет свою военную связь, свои частоты, которые она использует, под которые строит технику, оборудование, под которые обучают специалистов. Американская армия тоже не использует Starlink — у них есть отдельная армейская связь", — объясняет Тимочко.

Россия не исключение. У нее есть собственные системы радиосвязи, радиолокации, спутники. Тимочко признает, что они не самые лучшие, но и не самые плохие: "У России есть одна из неплохих систем и радиосвязи, и радиолокационной работы".

Поэтому потеря Starlink – это удар на тактическом уровне: конкретное оборудование, конкретные подразделения, конкретные операции. Но не изменение всеобщей картины. "Это повлияет на тактическом уровне. На стратегическом — нет", — заключает эксперт.

"Лебединая песня Герасимова": почему главный военный России сам подписал себе приговор

Валерий Герасимов

Есть еще один персонаж этой истории, о котором следует сказать отдельно. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов публично объявил об открытии нового стратегического направления – Запорожского. Сам назвал, сам подчеркнул, сам взял ответственность.

Тимочко говорит, что это была ошибка: "Герасимов сам озвучил и сам для себя определил публично акцентировал, что открывает еще одно стратегическое направление в Запорожской области. То есть ответственность он взял на себя".

Теперь, если операция провалится, Путину даже не придется ничего объяснять – крайний уже есть. "Путину легче будет его назначить виновным", — отмечает эксперт.

"Я думаю, что это лебединая песня Герасимова", — говорит Тимочко. По его словам, Герасимов — единственный "динозавр", который до сих пор остается в своей должности с тех, кто начинал эту войну против Украины. Кроме Путина.

