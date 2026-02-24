Все не просто: почему Жмеринка так называется и при чем здесь поляки

За этим необычным звучанием скрывается настоящая детективная история

Жмеринка – один из тех городов, чье название сразу впадает в память и вызывает улыбку. Но за этим необычным звучанием скрывается целый ряд версий: от польских рукопожатий до следов древних кочевых народов.

"Телеграф" разобрался, откуда действительно взялось это название — и что представляет собой город сегодня.

Как возник город

Современная Жмеринка выросла между двумя древними селами – Большой и Малой Жмеринкой. Именно они дали имя станции, открытой в 1865 году на линии Киев-Балта на месте вырубленного дубового леса. Железная дорога сделала свое: бывшие тихие подольские деревни превратились в оживленный транспортный узел. 18 ноября 1903 года Жмеринка официально получила статус города.

Сегодня это административный центр Жмеринского района Винницкой области, расположенный в 47 км от Винницы. Жмеринское городское территориальное общество насчитывает около 48-50 тысяч жителей, из которых более 38 тысяч живут непосредственно в городе. Экономика держится на железнодорожном транспорте, машиностроении, деревообработке и агропереработке.

Железнодорожный вокзал.

Настоящей визитной карточкой Жмеринки стал монументальный железнодорожный вокзал, построенный в 1899-1904 годах в стиле украинского модерна. Его окрестили "вокзалом-кораблем" — за характерные архитектурные формы, напоминающие судно. Здание до сих пор формирует силуэт города и считается одним из самых узнаваемых архитектурных доминант Подолья.

Четыре версии одного названия

Но откуда же взялось это название – Жмеринка? Здесь фольклор и наука соперничают между собой уже не одно поколение.

"Жму руку" по-польски. Самая популярная легенда выводит топоним из польского выражения "жме ренке" — "жму руку", якобы произносимый при торжественных встречах. Фраза постепенно трансформировалась в название местности. Версия хорошо вписывается в контекст длительного польского присутствия на Подолье, но опирается скорее на фольклор, чем на документы.

Улица в Жмеринке. Начало ХХ века

Гончары, "жавшие рынки". Другая народная этимология связывает название с ремесленным прошлым: здесь якобы жили гончары, из глины "жали рынки" — то есть изготовляли разную посуду. Версия отражает реальные гончарские традиции Подолья, однако письменных подтверждений тоже нет.

"Джемери" – темный лес. Еще одна гипотеза толкует название как производное от слова "джемери" — густой темный лес, заросли. Она восходит к реальным фактам: город строился на месте вырубленного леса, а окружающие микротопонимы — Порубленный лес, Пеньковка, Грисяной лесок — прямо указывают на лесной ландшафт прошлого.

Жмеринка, центр города

Киммерийский след. Наиболее научно аргументированной считается версия о древних кимерийцах. Исследователи предполагают, что корень "жмир" происходит от ассирийского "GIM(M)IR" — названия этого кочевого народа. Со временем он трансформировался в ряд подольских топонимов: Чемеринцы, Чемер, Чемерисы, а также название травы чемерицы и одежды-чемерки. В славянских языках чередование звуков — явление привычное, что делает такую фонетическую реконструкцию вполне правдоподобной. В поддержку версии и упоминания Геродота о народах, обитавших на этих землях.

Окончательная "точка" в этимологии названия Жмеринки до сих пор не поставлена. Киммерийская версия — ближайшая к научной, но и она остается гипотезой. Что не мешает городу жить и развиваться: с мощным железнодорожным узлом, узнаваемым "вокзалом-кораблем" и названием, которое не спутаешь ни с каким другим.

