Организации, связанные с Ахметовым, заплатили за рекламу почти 2 миллиона гривен: что о них известно

Организации занимаются поддержкой защитников Мариуполя и их семей

По данным библиотеки рекламы Meta, в 2025 году украинские пользователи потратили более 33 миллионов гривен на политическую и социальную рекламу в Facebook и Instagram. В ТОП-5 вошли две организации, тесно связанные с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

За год они заплатили почти 1,7 миллионов гривен за продвижение своего контента. Об этом говорится в исследовании Движения ЧЕСТНО.

Что нужно знать:

Так, в общем рейтинге страниц в Facebook по расходам на рекламу в прошлом году, на третьем и четвертом месте оказались организации — "Стальной фронт" и "Сердце Азовстали" соответственно. В общем они потратили почти 1,7 миллиона гривен на продвижение в социальных сетях.

Их реклама имеет преимущественно социальное направление и не является чисто политической. Контент касается благотворительности, чествования и поддержки защитников Мариуполя. В то же время обе организации регулярно упоминают самого Рината Ахметова в своих сообщениях.

Что известно о деятельности организаций

За три года работы проект "Сердце Азовстали", являющийся частью милитарной инициативы "Стальной Фронт", поддержал более 8 тысяч защитников Мариуполя. Они получили физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры (для защитников с I и II группой инвалидности), поддержку в получении образования и трудоустройстве. За все время работы организации, в поддержку защитников Мариуполя направлено 2,2 миллиарда гривен.

Проект продолжает поддержку защитников Мариуполя. Фото "Сердце Азовстали"

