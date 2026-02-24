"Отберете" собственный достаток: строгие запреты на 24 февраля

Этот день призывает не забывать о вере, доброте и духовном единстве

В этот вторник, 24 февраля, православные христиане и греко-католики чествуют Первое и Второе нахождение главы святого Иоанна Предтечи. Также сегодня – второй день Великого поста.

Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, выполнял важную миссию — он не только крестил Иисуса Христа в Иордане, но и призвал людей к покаянию. После того как ему отрубили голову по приказу царя Ирода, святыня была похоронена отдельно от тела.

Впервые ее нашли в IV веке на горе Елеонской возле Иерусалима, когда будущий монах, по имени Невинный, копая фундамент под строительство, наткнулся на погребенную главу. Позже святыню во второй раз открыли после того, как она была спрятана, и почтили память в Эмесе, а впоследствии — в Константинополе.

Традиции и приметы 24 февраля

В христианской традиции 24 февраля посвящают памяти Иоанна как пророка и мученика. Верующие совершают богослужения, молятся о силе духа, терпении и истине, которую Иоанн проповедовал. Этот день также связывают с началом Сырной недели — периода перед Великим постом, когда разрешается употреблять молочные продукты и праздничную пищу, однако уже готовятся ко времени духовного очищения.

птицы рано прилетели и активно поют — скоро наступит настоящее тепло;

оттепель 24 февраля — весна будет мягкой;

длинные сосульки – холод затянется;

какая погода будет в этот день — такой будет и Пасха.

Оттепель. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 24 февраля

заниматься физическим трудом – это считается грехом;

вышивать, вязать – так можно навлечь беду;

рубить дрова или делать ремонт – так можно "вырвать" покой из своего дома;

шить — так можно "отобрать" свой достаток.

