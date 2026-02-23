Экстренные поставки электроэнергии из Словакии прекращены: что это за энергия и критична ли для Украины

Премьер Словакии угрожает пересмотреть свою позицию по поводу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна перестает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине. Это решение будет действовать до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Также, по его словам, в январе 2026 года аварийные поставки понадобились для стабилизации украинской энергосети в два раза больше, чем за весь прошлый год. Соответствующее заявление Фицо обнародовал на своей странице в Facebook.

Что нужно знать:

Премьер Словакии заявил о прекращении подачи электроэнергии в Украину

Причиной стала приостановка транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Часть электроэнергии, которая поступала из Словакии, почти не влияет на покрытие потребностей Украины

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию за помощью в стабилизации энергетической сети, она такой помощи не получит. Лишь в январе 2026 года эти аварийные поставки понадобились для стабилизации украинской энергосети вдвое больше, чем за весь 2025 год. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции по членству Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", — заявил Фицо.

По его словам, это будет продолжаться до того времени, когда Украина возобновит транзит нефти в Словакию через трубопровод "Дружба".

Фицо также посетовал, что хотел обсудить ситуацию с президентом Владимиром Зеленским, но получил сообщение, что "украинский президент готов к разговору только после 25 февраля".

"Словакия имеет право на поставку нефти. Поэтому на вопрос, желает ли украинский президент дальнейших взаимных шагов, должен ответить сам украинский президент и решить, когда будут возобновлены поставки нефти. Хочу заверить господина президента, что к таким шагам мы не только готовы, но и как суверенное государство имеем на них полное право", — добавил он.

Напомним, что несколько дней назад Венгрия прекратила поставки дизельного горючего в Украину. Эти две страны требуют, чтобы Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который был остановлен в результате российской атаки на перекачивающую станцию в Бродах.

Насколько это критично для Украины

Эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар в комментарии "Телеграфу" пояснил, что Украина получает электроэнергию с четырех направлений — через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. При этом суммарный максимум импорта составляет не более 2,4 гигаватта из-за технических ограничений.

В то же время, зимний пик потребления в Украине — 18 гигаватт. Даже при условии, если по всем четырем направлениям одновременно прекратится поставка, это не покроет и 15% от необходимого. А из Словакии поступало не более 5%.

Михаил Гончар

Что такое экстренные поставки

В Украине аварийные отключения происходят, когда выходит из строя какой-то элемент энергетической инфраструктуры. Они могут быть связаны с военными действиями и происходят, если из-за обстрелов будут повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры. В таких случаях украинский оператор обращается за помощью в другие государства, которые и предоставляют электроэнергию в экстренном порядке для функционирования критической инфраструктуры.

Михаил Гончар объяснил, что у Фицо просто физически нет такого рычага, каким бы он мог прекратить экстренные поставки, необходимые для функционирования критической энергетической инфраструктуры. Поскольку Словакия, как и Украина, являются членами европейского консорциума, который не разрешает какие-либо действия относительно таких ограничений.

"Национальный оператор Словакии является частью европейского объединения, частью которой и мы, в виде нашего оператора Укрэнерго. Поэтому любые действия правительственного уровня любой страны, неважно это Словакия, Венгрия или любая другая страна — член этого объединения, не имеют возможности делать какие-либо ограничения на функционирование критической энергетической инфраструктуры", — отметил эксперт.

Эксперт по климатической и энергетической политике, директор кампаний Stand With Ukraine Олег Савицкий в комментарии "Телеграфу" указал на важный нюанс: Украина не обязана покупать электроэнергию именно у словацких производителей.

"Украина может покупать на рынке на сутки вперед, получая микс электроэнергии от любых трейдеров — это может быть электроэнергия из Германии, Австрии или любой страны Евросоюза. Словакия же обязана передать как участник европейского рынка. То есть Фицо может запрещать сколько угодно — но если кто-то в Германии продал нам электричество, Словакия по правилам обязана пропустить его через свою сеть", — пояснил он.

Олег Савицкий

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала 2025 года Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в Европейский Союз. Премьер-министр Виктор Орбан уверен, что интеграция Украины в ЕС принесет войну в Европу.