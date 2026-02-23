Больше чем просто 19 этажей: какие истории хранит первый небоскреб Днепра

Этот дом построили там, где селились самые обеспеченные и влиятельные горожане

Самым высоким зданием в Днепре сегодня считается ЖК "Маяк", расположенный на Сичеславской Набережной. Это 32-этажный жилой комплекс высотой около 127 метров, который хорошо заметен издалека. Но первый небоскреб в Днепре появился значительно раньше — в мае 1976 года. Им стал жилой дом на пересечении улицы Владимира Вернадского и проспекта Дмитрия Яворницкого, известный жителям как Дом книги.

"Телеграф" предлагает узнать, как строили первый небоскреб в Днепре и чем еще это здание было особенным.

История участка, на котором построили Дом книги, уходит в XIX век. В 1830-х годах здесь располагалась Ярмарочная площадь, спустя 10 лет улица получила название Новодворянская, а торговые ряды постепенно уступили место жилой застройке. К концу столетия район превратился в один из самых престижных в городе: здесь появились городские усадьбы, особняки и доходные дома высотой два-три этажа. В советское время улица сохранила статус респектабельной — в этом районе жили чиновники, передовики производства, ученые и деятели культуры.

Слева по центру Ярмарочная площадь и место Дома книги. Рисунок Ивана Айвазовского

Строительство высотного дома началось в 1972 году. Ради нового проекта на углу центрального проспекта и улицы снесли несколько старых зданий. Проект разработала группа архитекторов института "Днепроцивильпроект" под руководством архитектора Павла Ниринберга. Из-за особенностей рельефа дом построили на сваях, забитых в грунт на глубину 25 метров.

Небоскреб на 126 квартир с отдельным техническим этажом ввели в эксплуатацию к 200-летию Днепра, в 1976 году. В городе, где преобладала застройка высотой до 12–16 этажей, появление 19-этажного дома фактически открыло эпоху высотного строительства.

Строительство первой 19-этажки в Днепре. Фото: facebook/dnepr.hystory

Особую известность высотке принес книжный магазин, который располагался на первых двух этажах. Магазин "Дом книги" стал первым по-настоящему крупным книжным центром такого масштаба в Украине. Его площадь составляла около 2,3 тысячи квадратных метров. Помимо торговых залов здесь работал конференц-зал, где проходили встречи читателей с писателями, литературные лекции и выставки. Интерьеры были оформлены мрамором и гранитом.

Дом книги в Днепре. Фото: Facebook/Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города.

В магазине были тематические отделы: классическая литература, отраслевые и технические издания, исторические книги, литература на иностранных языках. Выход новых книг нередко превращался в городское событие — за популярными изданиями выстраивались длинные очереди, и желающим приходилось ждать часами, чтобы приобрести долгожданный экземпляр.

Магазин Дом книги в Днепре. Фото: Facebook/Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города.

В 1990-е годы книжный магазин прекратил работу. В 1994 году на его месте открылся супермаркет, позже помещения занимали ресторан и казино. Несмотря на изменения, многие до сих пор продолжают называть всё здание Домом книги.

Дом книги в 2019 году. Фото: Google.maps

Почти тридцать лет этот дом оставался самым высоким на проспекте Яворницкого, пока в 2000-х годах его не превзошли новые жилые и офисные комплексы. Интересно, что 28-этажный комплекс "Парус", строительство которого началось в 1973 году, так и не был завершен.

