Это самый древний город Львовской области, о котором вы, наверное, никогда не слышали: как он называется

Сегодня здесь живет чуть более двух тысяч человек, одна центральная улица, несколько древних церквей и тишина, которая бывает только на старых границах. Но стоит копнуть глубже и за этой тишиной открывается целая бездонная история.

Что за город и где он находится

Белз расположен в Сокальском районе Львовской области, в нескольких километрах от украино-польской границы. Население — немногим более двух тысяч человек, преимущественно украиноязычных украинцев. По размерам – городок скромный. По весу в истории один из самых значительных на западе страны.

Первое письменное упоминание о Белзе датируется 1030 годом — оно зафиксировано в "Повести временных лет": тогда Ярослав Мудрый отвоевал город у поляков. Это делает Белз самым древним городом Львовской области и одним из старейших на всем западе Украины.

Ратуша в г. Белз

В X–XIII веках Белз являлся центром Белжской земли в составе Киевской Руси. В XII–XV – столицей Белжского княжества. В начале XIII века здесь княжил Василий Романович, а город играл стратегическую роль в обороне западных рубежей Руси. В 1241 году его сожгли татары, но Белз возродился, чтобы стать центром Белжского воеводства уже в составе Польского королевства.

Далее – Габсбургская монархия, Западноукраинская Народная Республика, межвоенная Польша, нацистская оккупация, советский период. И с 1991 года – независимая Украина.

Белз, в середине XIX века

Откуда взялось название "Белз"

Этот вопрос остается открытым, и вокруг него существует несколько научных версий – каждая по-своему убедительна.

Первая и самая распространенная связывает название с древнеславянским словом "белз" или "бевз" — "болотистая, труднопроходимая местность". На бойковском диалекте это слово имело именно такое значение, и оно идеально описывает поймы Солокии и окрестные низменности, где стоит город.

Вторая версия выводит название от древнерусского "бълизь" — "белое место", то есть лужайка или открытый участок среди темного леса. Сторонники этой гипотезы считают, что топоним описывал "светлый остров" поселения среди труднодоступных болот и зарослей.

Третья версия – кельтская. В начале XX века после находок латенской (кельтской) культуры в Прикарпатье появилось предположение, что "belz" или "pelz" в кельтских языках означало воду или поток. Сторонники этой гипотезы указывают на расположение Белза у реки и роль водных путей в развитии ранних поселений.

Примечательно, что все три версии сходятся в одном: название описывает природную среду – воду, болота или контраст открытого пространства с лесом. Это вполне логично для города, выросшего среди пойм Солокии и которое сама природа защищала от врагов.

Что сохранилось до наших дней

С 2001 года Белз и его окрестности имеют статус государственного историко-культурного заповедника "Княжеский Белз". В городе сохранились памятки разных эпох и конфессий: остатки доминиканского костела, церковь святого Николая, деревянная церковь святой Параскевы, загадочная "Арианская башня", древние кладбища и фрагменты исторической застройки.

Археологические находки на месте городища – ожерелья, керамика времен Владимирского княжества – подтверждают, что поселение существовало уже на рубеже X–XI веков.

