Один трюфель – как смартфон: почему шоколадная конфета стоит 250 долларов и почему это оправдано

Разбираемся, что внутри и почему это не просто конфета, а целая философия

Представьте конфету, которую готовят только по заказу, доставляют экспресс-курьером и съедают в течение недели. Именно такова La Madeline au Truffe — шоколадный трюфель.

Влиятельные издания назвали ее самым дорогим шоколадом в мире. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Что это за конфеты

La Madeline au Truffe — авторская конфета датского шоколатье Фрица Книпшильдта (Fritz Knipschildt), живущего и работающего в США. Именно ее Forbes когда-то вписал в список самых дорогих шоколадных изделий планеты — и с тех пор она постоянно фигурирует во всех рейтингах роскошных десертов.

Один трюфель стоит около 250 долларов США. Для сравнения: это цена хорошего смартфона или ужина в ресторане со звездами Мишлен.

Что внутри

Секрет цены – в составе. Начинка – это ганаш из 70% темного шоколада французского бренда Valrhona (одного из самых престижных в мире), сливок, сахара, трюфельного масла и ванили.

Но главный ингредиент – целый черный трюфель Périgord. Это редкий французский гриб, традиционно употребляемый в ресторанах высочайшего класса, а не в кондитерке. Именно он придает конфете уникальный вкус и делает ее такой дорогой.

Гриб оборачивают слоем ганаша, "упаковывают" в оболочку из темного шоколада Valrhona и обкатывают в тонко измельченном какао-пороше. Каждый трюфель укладывают в индивидуальный ящик с золотой или серебристой отделкой – на бархатную "подушку" из декоративных жемчужин. Более ювелирная коробочка, чем кондитерская упаковка.

Почему ее не купишь просто так

La Madeline au Truffe производится исключительно на заказ — и на это есть причина. Срок годности конфеты составляет всего 7 дней. Из-за свежего гриба внутри и деликатной текстуры производитель отправляет ее только экспресс-доставкой с соблюдением "холодной цепи".

Фактически это ресторанный десерт в формате конфеты: одноразовый, уникальный и совершенно непригодный для полки супермаркета.

Кто за этим стоит

Фриц Книпшилдт вырос в Дании, но свой бренд Knipschildt Chocolatier развивает в штате Коннектикут и Нью-Йорке. Он объединяет классическую европейскую школу шоколада с американским рынком премиальных подарков — делает ставку на ручной труд, малые партии и эксклюзивность.

La Madeline au Truffe стала для него тем самым "одним продуктом, сделавшим имя". Благодаря этой конфете бренд попал в международные медиа и закрепил за мастером статус "арт-шоколатье".

История La Madeline au Truffe – это не просто интерес к дорогим конфетам. Это показательный пример того, как один продукт с четкой легендой, ограниченным производством и узнаваемой упаковкой может вывести неизвестного мастера на международный уровень.

