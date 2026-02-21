Путин не может уйти с поражением: зачем ему на самом деле победа в войне с Украиной

Остановившись сейчас, Владимир Путин рискует стать жертвой "дворцового переворота"

Глава Кремля Владимир Путин, как каждый авторитарный правитель, не может позволить себе проявлять слабость. Именно поэтому он не желает прекращать агрессию против Украины и всячески пытается продолжить боевые действия.

По состоянию на данный момент, Россия не достигла значительных результатов в войне и не может похвастаться "трофеями". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Что нужно знать:

Владимир Путин стремится продолжить войну против Украины как можно дольше

Остановка боевых действий может вызвать непонимание в окружении диктатора

Остановившись сейчас, Путин не сможет показать результатов тех задач, которые он ставил, начиная войну

"Он не может быть слабым для своего окружения. Известно, что российский народ, воспримет любого руководителя, любого лидера, любого верховного правителя только при одном условии — если он не будет слабым. Если он будет слабым, его не воспримут, его уничтожат свои же. И поэтому лидер должен постоянно кого-то своих съедать, постоянно быть на волне победы, постоянно давать победу своим низшим, своим, ну, низшим подчиненным, своим соратникам", — сказал Ступак.

Эксперт отметил, если сейчас Путин закончит войну, и скажет, что Россия победила, он не сможет похвастаться большими достижениями. В результате чего вопросы возникнут уже персонально к нему.

"Обычному народу по телевизору скажут, что мы здесь всех победили и они это воспримут. Но сами военные, силовики, его окружение скажут, что мы потеряли столько людей, ресурсов, возможностей, где наша победа?" — отметил эксперт.

Он добавил, что с другой стороны, российские генералы не заинтересованы, чтобы война заканчивалась. Они ведь зарабатывают на ней миллионы долларов.

Иван Ступак

"Но отсутствие победы будет давать поводы для разговоров в окружении Путина. И он не может завершить эту войну без какой-нибудь большой победы.Большая победа для него — захватить Донбасс, заставить страны НАТО отказаться от Украины и Грузии, зафиксировать это в бумажном виде. Затем эту бумажку под стекло и где-то в Эрмитаже повесить, чтобы каждый день на нее смотреть. Это также сокращение украинской армии. То есть, ему нужно что-то весомое, чтобы сказать: "Я этого достиг", — подчеркнул Ступак.

