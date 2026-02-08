В самом сердце Парижа есть место, посвященное Киеву: его торжественно открывал Кличко (фото)

Киевский сад является частью Елисейских полей

В центре Парижа есть Киевский сад: что о нем известно Где располагается сад История

В центральной части Парижа есть место, посвященное столице Украины. Его название дословно переводится — "Киевский сад — Украинскому народу".

Он создан, чтобы отдать честь храбрости украинцев, достойно противостоящих агрессии России. "Телеграф" расскажет об этом месте.

Что нужно знать:

Киевский сад появился в Париже не так давно

Он символизирует солидарность французов с украинским народом

На открытии сада присутствовал мэр Киева Виталий Кличко

Где располагается сад

Зелёная зона находится почти в центре Парижа и является частью садового комплекса Елисейских полей. В сад можно попасть через авеню Уинстон-Черчилль, Кур-ля-Рейн и авеню Шарля-Жиро.

История

Сад был создан в 2005 году. Тогда муниципальные службы обычно называли его садом Аборд-дю-Пти-Пале, что переводится как "Сад у Малого дворца". Он был построен ко Всемирной выставке 1900 года архитектором Шарлем Жиро.

Малый дворец. Фото Википедия

Малый дворец. Фото Википедия

Статуя Уинстона Черчилля на фоне Малого дворца. Фото Википедия

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Парижский городской совет 7 июня 2023 решил назвать это место "Киевским садом" в честь украинской столицы. Его полное название Jardin de Kyiv – au Peuple ukrainien дословно переводится — "Киевский сад – Украинскому народу".

Табличка "Киевский сад – Украинскому народу"

Киевский сад был торжественно открыт 24 августа 2023 года. Церемония прошла с участием мэра Парижа Анн Идальго, мэра Киева Виталия Кличко, а также представителей городского совета Парижа и посольства Украины во Франции. Во время церемонии должностные лица в своих речах не раз отдавали почтение украинскому народу.

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Парижа Анн Идальго на открытии сада

