В самом сердце Парижа есть место, посвященное Киеву: его торжественно открывал Кличко (фото)
Киевский сад является частью Елисейских полей
В центральной части Парижа есть место, посвященное столице Украины. Его название дословно переводится — "Киевский сад — Украинскому народу".
Он создан, чтобы отдать честь храбрости украинцев, достойно противостоящих агрессии России. "Телеграф" расскажет об этом месте.
Что нужно знать:
- Киевский сад появился в Париже не так давно
- Он символизирует солидарность французов с украинским народом
- На открытии сада присутствовал мэр Киева Виталий Кличко
Где располагается сад
Зелёная зона находится почти в центре Парижа и является частью садового комплекса Елисейских полей. В сад можно попасть через авеню Уинстон-Черчилль, Кур-ля-Рейн и авеню Шарля-Жиро.
История
Сад был создан в 2005 году. Тогда муниципальные службы обычно называли его садом Аборд-дю-Пти-Пале, что переводится как "Сад у Малого дворца". Он был построен ко Всемирной выставке 1900 года архитектором Шарлем Жиро.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Парижский городской совет 7 июня 2023 решил назвать это место "Киевским садом" в честь украинской столицы. Его полное название Jardin de Kyiv – au Peuple ukrainien дословно переводится — "Киевский сад – Украинскому народу".
Киевский сад был торжественно открыт 24 августа 2023 года. Церемония прошла с участием мэра Парижа Анн Идальго, мэра Киева Виталия Кличко, а также представителей городского совета Парижа и посольства Украины во Франции. Во время церемонии должностные лица в своих речах не раз отдавали почтение украинскому народу.
