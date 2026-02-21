Меньше сил — больше урожая: секреты теплиц, о которых не знают новички

Хотите поставить теплицу, но не знаете, как это сделать и во сколько обойдется эта затея? Что можно выращивать в закрытом грунте, чем обрабатывать? Для новичков-огородников будет крайне важно узнать мнение более опытных, кто уже обжегся на многочисленных ошибках.

Ранняя весна — самое время, чтобы подготовиться к сезону и поставить теплицу. Ведь даже самая небольшая неотапливаемая "пленка" обеспечит вашу семью самым необходимым набором продуктов, причем от мая до ноября.

Важно: минимальные оптимальные размеры теплицы — ширина 4 метра, высота 2.4 метра и в длину, на сколько хватит финансовых возможностей.

Какие теплицы могут быть?

Купить можно разные, в основном это металлический каркас разной площади, который накрывается простой пленкой различной толщины, армированной пленкой или поликарбонат. А можно сделать своими руками из подручных средств. Для этого пригодятся и старые оконные рамы, и различный металл, деревянные рейки и брусья.

Обратите внимание: теплица должна находиться на солнце , а значит заранее обеспечьте, чтобы на нее не падала тень от зданий или больших деревьев.

Теплица — удивительная помощница, в которой работает каждый сантиметр земли. Причем в ней вы получите урожай раньше, чем в открытом грунте , и будете собирать вкусные и полезные овощи до поздней осени, пока не грянут морозы.

Что можно вырастить в теплице?

Томаты, огурцы, перец, салаты, укроп, селеру корневую, дыни, ранний картофель, редис и лук, и свеклу, и многое другое. В сравнении с улицей теплица дает больше урожая и более качественного, а значит можно меньше садить по количеству, меньше тратить сил, а получать больше.

Хитрость: редис и салаты занимают мало места и любят прохладу, их чаще всего тыкают по самому периметру теплицы.

Теплица — целый мир, где можно делать много интересного)))

